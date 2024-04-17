İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırısının ardından İran'ın ilk kez kendi topraklarından İsrail'e saldırı düzenlemesi bölgedeki tansiyonu artırdı. Dünya Tahran-Tel Aviv hattında yaşananları dikkatle izlerken, bölgedeki son gelişmeler neler?

İran'ın İsrail'e yanıt verdiği saldırının ardından ABD, İran'a yaptırım uygulamaya hazırlanırken, İsrail'de savaş kabinesi 3 gün içinde birçok kez bir araya geldi.

İSRAİLLİ BÜYÜKELÇİ: İRAN'IN ASKERİ TESİSLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, İran'ın saldırısına, Tahran rejiminin askeri tesislerini hedef alarak karşılık vereceklerini ve bunun detaylarına savaş kabinesinin karar vereceğini söyledi.

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Alman Welt TV'ye konuşan Prosor, İsrail'in sivil hedeflere saldırmayacağını belirtti. Prosor, "Saldırı, askeri tesislere yönelik olacaktır. Buna tepki vermek zorundayız. Bu caydırıcılığın çok net olması bölge için de önemlidir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ: YANIT VERMEMEK MÜMKÜN DEĞİL

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de Israel Hayom gazetesine yaptığı açıklamada, "Böyle bir saldırıya yanıt vermemek mümkün değil. Seçtiğimiz yer ve zamanda hareket edeceğiz ve buna ilişkin herhangi bir söz gereksiz." ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının "başarısız" olduğunu kaydeden Hagari, "Bu (İran saldırısı), İsrail'in savunma sanayisinde yıllar içinde biriktirdiği yetenekler sayesinde engellendi. Dünyanın çok şey öğreneceği tarihi bir hava savunma savaşı sayesinde durduruldu." diye konuştu.