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        Haberler Dünya İran-İsrail hattında son dakika: Tansiyon düşmüyor! Son gelişmeler neler? - Güncel haberler

        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?

        İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısının ardından dünya bu iki bölgede yaşananları dikkatle takip ediyor. İsrail'in saldırıya yanıt verip vermeyeceği tartışılırken, ABD İran'a yönelik yaptırım uygulayacağının sinyalini verdi. İsrail Ordu Sözcüsü ise "bu saldırıya yanıt vermemenin mümkün olmadığını" söyledi. İşte yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 07:42 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:17
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        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
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        İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırısının ardından İran'ın ilk kez kendi topraklarından İsrail'e saldırı düzenlemesi bölgedeki tansiyonu artırdı. Dünya Tahran-Tel Aviv hattında yaşananları dikkatle izlerken, bölgedeki son gelişmeler neler?

        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısına "Bir saldırıyla karşılanacak yanıtını verdi, ancak ayrıntı vermedi.

        Pentagon: Karar İsrail'e ait
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        İran'ın İsrail'e yanıt verdiği saldırının ardından ABD, İran'a yaptırım uygulamaya hazırlanırken, İsrail'de savaş kabinesi 3 gün içinde birçok kez bir araya geldi.

        İsrail hükümetinde bir kaynak, dün gerçekleşmesi planlanan savaş kabinesi oturumunun bugüne ertelendiğini bildirdi.

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        ABD'DEN İRAN'A YAPTIRIM SİNYALİ

        İsrail'i İran'a yönelik büyük bir saldırıdan uzak tutmaya çalışan ABD ve Avrupa, İran'a yönelik yaptırım uygulayacağının sinyalini verdi.

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İran'ın İsrail'e saldırısının ardından ülkeye yeni yaptırımlar uygulanabileceği konusunda uyardı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da İran'a yönelik yaptırım uygulayacaklarının sinyalini verdi.

        ABD'nin önümüzdeki günlerde İran Devrim Muhafızları ve savunma bakanlığına yönelik yaptırım uygulaması bekleniyor.

        Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, olağanüstü toplanan AB Dışişleri Bakanları toplantısında, bazı üye ülkelerin İran'a karşı yaptırımların genişletilmesi talebinde bulunduğunu söyledi.

        İSRAİLLİ BÜYÜKELÇİ: İRAN'IN ASKERİ TESİSLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ

        İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, İran'ın saldırısına, Tahran rejiminin askeri tesislerini hedef alarak karşılık vereceklerini ve bunun detaylarına savaş kabinesinin karar vereceğini söyledi.

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        Alman Welt TV'ye konuşan Prosor, İsrail'in sivil hedeflere saldırmayacağını belirtti. Prosor, "Saldırı, askeri tesislere yönelik olacaktır. Buna tepki vermek zorundayız. Bu caydırıcılığın çok net olması bölge için de önemlidir." ifadelerini kullandı.

        İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ: YANIT VERMEMEK MÜMKÜN DEĞİL

        İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de Israel Hayom gazetesine yaptığı açıklamada, "Böyle bir saldırıya yanıt vermemek mümkün değil. Seçtiğimiz yer ve zamanda hareket edeceğiz ve buna ilişkin herhangi bir söz gereksiz." ifadelerini kullandı.

        İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının "başarısız" olduğunu kaydeden Hagari, "Bu (İran saldırısı), İsrail'in savunma sanayisinde yıllar içinde biriktirdiği yetenekler sayesinde engellendi. Dünyanın çok şey öğreneceği tarihi bir hava savunma savaşı sayesinde durduruldu." diye konuştu.

        İRAN: "DAHA ÖNCE KULLANMADIĞIMIZ SİLAHLARI KULLANMAYA HAZIRIZ"

        İran Meclisi Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ebulfazl Amuyi, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha önce kullanmadıkları silahları kullanacaklarını söyledi.

        "Entekhab" haber sitesine göre, Amuyi, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a misilleme ihtimalini değerlendirdi.

        Ülkesinin 13 Nisan'da İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının meşru olduğunu söyleyen Amuyi, İsrail'in her türlü saldırısına karşılık vereceklerini belirtti.

        Amuyi, "Daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız. Her senaryoya göre planımız var. İsrail mantıklı hareket etmeli." ifadelerini kullandı.

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