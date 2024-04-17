Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Pentagon: İran'a karşılık vermekte karar İsrail'e ait

        Pentagon: İran'a karşılık vermekte karar İsrail'e ait

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Şam Büyükelçiliğine yönelik saldırı sonrası İsrail'e yaptığı misillemeye karşılık verme konusundaki kararı İsrail'in vereceğini, ABD olarak bölgede çatışmaların yayılmasını istemediklerini ve İsrail'i "sarsılmaz" şekilde desteklemeye devam edeceklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 07:00 Güncelleme: 17.04.2024 - 07:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pentagon: Karar İsrail'e ait
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, basın toplantısında, İran-İsrail gerilimiyle ilgili soruları cevapladı.

        ABD’nin bölgede çatışmaların yayılmasını istemediğini vurgulayan Ryder, İsrail’in ABD'nin bu mesajını alıp almadığı şeklindeki soruya "İsrail adına konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.

        AA'nın haberine göre; Ryder, İsrail’in İran’a karşılık vermesi durumunda ABD’nin nasıl bir tepki vereceğine dair soruyu, "varsayımsal" bularak cevaplamadı. Ryder, "İsrail'in olası tepkisine gelince, bu yine İsrail'in vereceği egemen bir karardır." ifadesini kullandı.

        "İsrail’e her şartta koşulsuz destek vermenin, ABD’nin çatışmaların yayılmasını önleme konusunda İsrail üzerindeki etkisini ortadan kaldırmıyor mu?" şeklindeki soru üzerine Ryder, şöyle konuştu:

        REKLAM

        "İsrail, tehlikeli bir bölgede yaşıyor. Burada bir adım geri atıp ABD-İsrail savunma ilişkisine, İsrail'le onlarca yıldır sürdürdüğümüz ilişkiye bakmanın ve ABD'nin İsrail'in yaşadığı bölgeyi tanıdığını yeniden anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. İsrail kendini savunamazsa bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik tehditler ortaya çıkabilir ve bu kadar deyip bırakıyorum."

        Ryder, denizden insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye kurulacağı açıklanan geçici liman çalışmalarının da planlandığı şekilde devam ettiği, kurulumun bu ay sonu biteceği bilgisini paylaştı.

        İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

        İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

        İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

        İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

        İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

        İsrail başını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #israil
        #Pentagon
        #iran
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        Maduro'dan, Biden'a "diyalog" çağrısı
        Maduro'dan, Biden'a "diyalog" çağrısı
        Minibüsü üstlerine sürdü: 1 ölü, 1 yaralı
        Minibüsü üstlerine sürdü: 1 ölü, 1 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        Miçotakis'ten Ege'de deniz parkı açıklaması
        Miçotakis'ten Ege'de deniz parkı açıklaması
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        Paket servise KDV ayarı
        Paket servise KDV ayarı
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!