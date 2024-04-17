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        Haberler Yaşam Kirli eşyaların ve yerlerin temizlendikten sonraki değişimi: Öncesi ve sonrası fotoğraflarındaki değişime inanamayacaksınız!

        Kirli eşyaların ve yerlerin temizlendikten sonraki değişimine inanamayacaksınız!

        Günlük hayatta insanlar, koşuşturmaca arasında eşyalarına gerekli özeni gösteremeyebilir. Sizin için böyle bir durumu yaşayan, bakımsız kalıp kirlenen eşyalarını vakit bulunca temizleyen insanların fotoğraflarını derledik. İşte, kirli eşyaların öncesi ve sonrası!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 17.04.2024 - 00:34
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        Temizlik yapmak günlük bir iş olmasına rağmen ayrıntı işler çok zaman aldığı için insanlar tarafından es geçilen bir etkinliğe dönüşebilir. Ancak bu tarz eşyalar temizlendiğinde ise eskisinden daha yeni gözükebilir. İşte, sosyal medyada temizledikleri kirli eşyalarının öncesi ve sonrasını paylaşan insanların fotoğrafları ve yorumları!

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        ''Bunun kirli bir banyo musluğu olduğunu anlamış mıydınız? Temizlemeden önce avize gibi duruyordu, temizleyince gerçek benliği ortaya çıktı.''

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        ''Artık bu ekmek kızartma makinesinden kendi yansımanızı görebilirsiniz!''

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        ''Elektrikli süpürgenizi temizlemeniz için bir hatırlatma! Bu süpürgeyi 8 aydır temizlememiştim, içinden çıkan pislik utanç vericiydi.''

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        ''Eşyalı satın aldığımız evi temizliyordum, buzdolabının arkası çok pisti. Temizledikten sonra içim rahatladı.''

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        ''Pas tutmuş fırınımızın içini temizledim ve değişime inanamadım.''

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        ''Klimamın filtrelerini temizledim. Sanırım çok uzun zamandır temizlemiyormuşum.''

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        ''Bu fotoğraftan sonra büyük ihtimalle siz de klavyenizi temizlemek isteyebilirsiniz, bu kadar kirli olacağını düşünmüyordum.''

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        ''Kocamın iş önlüğünü temizledim, tamamen çıkmasa da bence genel olarak temiz duruyor.''

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        ''Evet, her iki fotoğrafta da aynı yol var, temizleyince aslında yol olduğu ortaya çıktı.''

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        ''İnsanlar bana makyajın halıdan temizlenemediğini söyledi. Bu efsaneyi çürüttüğümü bildirmek için buradayım!''

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        "Yaz gelmeden sandalyelerimi temizlemek istedim, değişime bakın!''

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        ''Biraz şaşkınım çünkü evimizin yolunun gerçekten kahverengi taşlardan yapıldığını sanıyordum. Temizlediğimde bu kadar fark oluşmasını beklemiyordum.''

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        ''Kız kardeşimin çaydanlığının ocaktaki sıçramalardan dolayı bu kadar iğrenç olmasını kaldıramayıp temizledim, yeni gibi durmuyor mu?''

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        ''Biraz çaba harcayıp vakit ayırdığımda koltuklarımın gerçekten temizlendiğini fark ettim.''

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        ''Teyzem eski sandalyelerini kullanmadığı için bize vermişti. Benim temizliğimden sonra sandalyelerini geri istedi.''

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        ''Taşların arasında kir beni rahatsız ettiği için derz kalemi yerine bir makine alıp onları temizledim.''

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        ''Blender haznemdeki birikintileri temizlemek için takma diş tabletleri kullandım, sonuca bakın!''

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

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