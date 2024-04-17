Zayıflama iğnesini el altından kullananı çok! Sadece obeziteli bireylere öneriliyor ama...

Elon Musk ve Oprah Winfrey başta olmak üzere pek çok ünlü isim, zayıflama iğnesi kullanarak zayıfladıklarını açıkladı. Bu açıklamalar üzerine zayıflama iğnelerine talep de arttı ama uzman önerisiyle kullanılmayan iğneler sağlık endişelerini de beraberinde getirdi.

İlk olarak Tip 2 diyabet için geliştirilen bu ilaç, yakın zaman önce obezite tedavisinde de kullanılmak üzere Amerika ve Avrupa İlaç Daireleri tarafından onay aldı. Obeziteli bireylerde kilo kaybına yol açan bu enjekte edilebilir ilaçlar, obezite sınırında olmayan bireylerce gelişigüzel kullanıldığında bazı sağlık problemlerini beraberinde getirebiliyor. Türkiye'de ruhsat alan ancak henüz kullanımı olmayan zayıflama iğneleri, yurtdışından getirtilebildiği gibi bazı eczanelerce el altından satılıyor.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı, "Bu ilaç mutlaka ve mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı. Önerdiğimiz hasta grubu obeziteli hastalar, yani Vücut Kütle İndeksi (VKİ) 30 ve üzerinde olan hastalardır. Ayrıca VKİ 27’nin üzerinde ve eşlik eden tansiyon yüksekliği, kalp hastalığı, kolesterol yüksekliği, uyku apnesi gibi komplikasyonları olan bireylerde de kullanılabilir" dedi.

HEM İNSÜLİNİ DÜŞÜRÜYOR HEM DE KİLO VERDİRİYOR

Bu ilaç normalde kişinin bağırsağından salgılanan bir hormonun türevidir. Bu hormon ince bağırsaktan salınmakta olup başta pankreastan insülin salgılatmak ve mide boşaltımını azaltmak gibi etkilerinin yanında beyindeki iştah merkezlerinde iştah baskılayıcı etki yapmaktadır. Bu etkiler sayesinde hem insülin salgılanmasını artırarak kan şekerini düşürür hem de kilo kaybına yol açar. Bu hormonun diyabetli hastalarda diyabetli olmayanlara göre daha düşük olduğu gösterilmiştir. İlacın başta ortaya çıkma amacı da bu hormonun yerine koyulması yoluyla kan şekerinin kontrol edilmesidir. Ancak daha sonra kilo vermeyle ilgili etkiden dolayı obezite tedavisinde kullanım çok daha ön plana çıkmıştır" dedi.

İLAÇ HAFTALIK OLARAK CİLT ALTINA YAPILIYOR İlacın semaglutid molekülünün enjeksiyon halinde kullanıldığını aktaran Prof. Dr. Yazıcı, "İlaç haftalık olarak cilt altına enjeksiyon olarak yapılıyor. Bunun yanında hap olarak kullanılan bir versiyonu da mevcut; ancak o ilaç sadece diyabet tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçların ilk versiyonu 2005’ten beri diyabet tedavisinde kullanılsa da henüz obezite tedavisinde kullanım için onay almadı. Ayrıca yine aynı gruptan kısa ve uzun etkili birçok benzer ilaç piyasaya sürüldü. Benzer başka bir molekül olan liraglutidi (diyabet ve obezite için) de 2009’dan beri diyabet tedavisinde 2014’ten beri de obezite tedavisinde kullanıyoruz" diye konuştu. KİLO KAYBIYLA BERABER YAŞAM KALİTESİ DE ARTIYOR Bu ilaçların kilo kaybettirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Dilek Yazıcı, "Bu kilo kaybıyla obeziteli bireylerde mevcut olan tansiyon yüksekliği, karaciğer yağlanması, uyku apne sendromu, eklem problemleri gibi komplikasyonların da düzelmesi sağlanır. Obezite tedavisinde hedef kilo kaybının yanında tüm bu komplikasyonların azalması ve hastanın yaşam kalitesinin artması beklenir. Bu olumlu etkiler yüzde 5’lik bir kilo kaybında dahi görülmeye başlarken, semaglutid gibi yüzde 15’lerde kilo verdirebilen ilaçlarla bu etkiler daha belirgin olur" ifadelerini kullandı. TÜRKİYE'DE RUHSAT ALDI AMA KULLANIMA SUNULMADI Prof. Dr. Dilek Yazıcı, "Bu ilaç yakın zamanda Türkiye’de ruhsat almış olsa da henüz kullanıma sunulmadı. Buna rağmen birçok kişi veya birçok eczane yurtdışından bu ilacı getiriyor ve kişiler kendi kendilerine bu ilacı kullanıyor. Dünyada ve Avrupa’da da yaygın olarak bulunmadığından çok yüksek meblağlarla Türkiye’ye getirtiliyor" ifadelerini kullandı. Bu tür ilaçların doktor denetimi olmadan kullanılmasının çok yanlış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dilek Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Bu şekilde kontrolsüz kullanımlar birçok problem doğurabilir. Bu ilaçların da her ilaç gibi birtakım yan etkileri mevcuttur. Bunlar ağırlıklı olarak mide bağırsak sistemine ilişkin problemler olup dozlar özellikle küçük dozlarla başlanılıp yavaş yavaş artırılır. Bu sayede vücut bu yan etkilere alışır. Bazen bu yan etkilerin bertaraf edilmesi için kişinin beslenmesinde ciddi değişiklikler yapılması gerekebilir. Bunun yanında her türlü hızlı kilo kaybı safra kesesinde taş oluşumu olasılığını artıracaktır. Bu açıdan hastaların yakın takip edilmesi gerekir. Nadiren pankreas iltihabına yol açtıkları dahi gösterilmiştir. Bu son çalışmalarda desteklenmemiştir ancak kullanım sırasında ciddi karın ağrısı olması durumunda mutlaka hekimlerin müdahale etmesi gerekir. Bu açılardan ilaç kullanımının doktor denetiminde olması elzemdir."