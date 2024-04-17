Golden Boy 2024'te adaylar açıklandı: Listede 3 Türk var!

2023 Golden Boy ödülünde finale kalan milli futbolcumuz Arda Güler, bu sene listede kendine yer bulamadı. Golden Boy ödülü, yetenekleri ve başarılı performanslarıyla öne çıkan 21 yaş altı futbolculara veriliyor. Bu listede, 90 milyon € ve 250 bin € aralığında piyasa değeri olan futbolcular bulunuyor.

İşte 2024 Golden Boy ödülü adayları: