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        Haberler Spor Futbol Golden Boy 2024'te adaylar açıklandı: Listede 3 Türk var! - Futbol Haberleri

        Golden Boy 2024'te adaylar açıklandı: Listede 3 Türk var!

        İtalya'nın ünlü spor gazetesi Tuttosport, 2024 Golden Boy (Altın Çocuk) ödülü adaylarını tanıttı. 100 kişilik aday listesinde dünya genelinden birçok yıldız futbolcu yer alırken, Türkiye'den de 3 isim dahil oldu. İşte Golden Boy'a aday gösterilen genç yıldızlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:47
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        İtalyan spor gazetesi Tuttosport, Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024 listesini açıkladı.

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        2023 Golden Boy ödülünde finale kalan milli futbolcumuz Arda Güler, bu sene listede kendine yer bulamadı. Golden Boy ödülü, yetenekleri ve başarılı performanslarıyla öne çıkan 21 yaş altı futbolculara veriliyor. Bu listede, 90 milyon € ve 250 bin € aralığında piyasa değeri olan futbolcular bulunuyor.

        İşte 2024 Golden Boy ödülü adayları:

        3

        1. Lamine Yamal - Barcelona

        4

        2. Joao Neves - Benfica

        5

        3. Alejandro Garnacho - Manchester United

        6

        4. Warren Zaire-Emery - PSG

        7

        5. Leny Yoro - Lille

        8

        6. Savio - Girona

        9

        7. Kobbie Mainoo - Manchester United

        10

        8. Rico Lewis - Manchester City

        11

        9. Jorrel Hato - Ajax

        12

        10. Arthur Vermeeren - Atletico Madrid

        13

        16. Kenan Yıldız - Juventus

        14

        48. Semih Kılıçsoy - Beşiktaş

        15

        84. Yunus Emre Konak - Brentford

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