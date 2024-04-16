Bartın'da işçilerin kaldığı konteynerler yandı
BARTIN'da fabrika işçilerinin kaldığı 3 konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
BARTIN'da fabrika işçilerinin kaldığı 3 konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Konteynerler kullanılamaz hale geldi.
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasının yanında yer alan ve işçilerin yatakhane ve büro olarak kullandığı 3 konteynerde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 1 saatlik müdahale ile alevler söndürülürken, yangında sırasında konteynerlerin boş olduğu öğrenildi. Konteynerler kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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