Bartın'da işçilerin kaldığı konteynerler yandı

BARTIN'da fabrika işçilerinin kaldığı 3 konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasının yanında yer alan ve işçilerin yatakhane ve büro olarak kullandığı 3 konteynerde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 1 saatlik müdahale ile alevler söndürülürken, yangında sırasında konteynerlerin boş olduğu öğrenildi. Konteynerler kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.