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        Bartın'da işçilerin kaldığı konteynerler yandı

        BARTIN'da fabrika işçilerinin kaldığı 3 konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:44 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:50
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        Bartın'da işçilerin kaldığı konteynerler yandı
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        BARTIN'da fabrika işçilerinin kaldığı 3 konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Konteynerler kullanılamaz hale geldi.

        Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasının yanında yer alan ve işçilerin yatakhane ve büro olarak kullandığı 3 konteynerde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 1 saatlik müdahale ile alevler söndürülürken, yangında sırasında konteynerlerin boş olduğu öğrenildi. Konteynerler kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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