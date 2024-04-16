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        Haberler Dünya Filistin destekçileri, San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nü Gazze için kapattı

        Filistin destekçileri, San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nü Gazze için kapattı

        ABD'de, San Francisco kentinin sembolü sayılan Golden Gate Köprüsü, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek isteyen Filistin destekçisi göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:37
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        San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü, dün sabah saatlerinde onlarca Filistin destekçisi göstericinin Gazze'ye destek gösterisine sahne oldu.

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        Ellerinde "Dünyayı Gazze için durdurun" ve "Gazze'deki kuşatmayı kaldırın" yazılı dev posterler taşıyan göstericiler, araçları durdurarak bir süre trafik akışını engelledi.

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        Polisin çevrede güvenlik önlemleri aldığı gösteri havadan helikopterlerle görüntülendi. Gösteriye ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi çekti.

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        Olaysız şekilde sona eren gösterinin ardından köprüdeki trafik normal seyrine geri döndü.

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        CHICAGO HAVALİMANI YOLUNU KAPATTILAR

        Öte yandan ABD'nin en büyük şehirlerinden Chicago'da da benzer bir gösteri düzenleyen yüzlerce kişi, Gazze'de olanlara dikkati çekmek amacıyla sabah saatlerinde havalimanına giden yolu kapattı.

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        Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanına giden 3 yolu kapatan göstericiler, ellerinde Gazze'deki insani krize dikkat çeken pankartlarla Amerikalılara bölgedeki insani krizi hatırlattı.

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        Boyunlarına "soykırımı durdurun" yazılı kırmızı pankartlar asan göstericiler, uzun bir insan zinciri oluşturarak havalimanına açılan yolları kapattı.

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        Gösterilerini tamamlayan Filistin destekçileri daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Golden Gate
        #gazze
        #ABD
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