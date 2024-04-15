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        Bartın ve Düzce'de sezonu kapatan balıkçılar, tekne ve ağ bakım mesaisine başladı

        Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Bartın ve Düzce'de balıkçılar, av sezonunun sona ermesinin ardından teknelerini liman ve barınaklara çekerek bakım onarım işlemlerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:42 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:42
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        Bartın ve Düzce'de sezonu kapatan balıkçılar, tekne ve ağ bakım mesaisine başladı
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        Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Bartın ve Düzce'de balıkçılar, av sezonunun sona ermesinin ardından teknelerini liman ve barınaklara çekerek bakım onarım işlemlerine başladı.

        Gırgır ve trollerle endüstriyel avcılık yapan balıkçılar, 1 Eylül'de yeniden "vira bismillah" diyebilmek için bugünden itibaren ağlarını onarıp, teknelerine bakım yaparak mesailerini geçirecek.

        Bartın'ın Amasra ilçesinde trol balıkçılığı yapan tekne kaptanı Kenan Kaya, AA muhabirine, geçen yıl eylülde palamut bereketiyle başlayan sezonun orta seviyede geçtiğini söyledi.

        Bugün itibariyle avın bittiğini, ağ ve teknelere bakım mesaisinin başladığına değinen Kaya, "Ağlarımızı topluyoruz bakım deposuna getirerek tamiratlarını yapacağız. Yine teknelerimizdeki eksiklikleri, onarımları yapacağız. Biraz da dinleneceğiz, gezeceğiz." diye konuştu.

        Trol balıkçılığı yapan Selahattin Gürser de yasaklarla 1 Eylül'e kadar kendileri için tatilin başladığını belirterek, "Teknelerimizi limana çektik. Bakım ve onarımları yapacağız. Biraz da dinleneceğiz." dedi.

        Balıkçı esnafı Metin Ulubay, öncekilere göre beklentilerinin altında sezon geçirmelerine karşın kazanç sağladıklarını anlatarak, "Balık sezonunda çinekop ve palamut bulamadık. Yılbaşına kadar hamsi bolluğu oldu ama o da inceydi. Güzel bir hamsi sezonu olmadı. Av yasağının başlamasıyla 3-4 ay istirahat edeceğiz, bu arada kayıklarımızın ve ağlarımızın bakımlarıyla ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Akçakoca'da tekneler limana demirledi

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de av sezonu yasağının başlamasıyla endüstriyel avcılık yapan gırgır ve trol araçları limana demirlendi.

        Kentin Karadeniz'e kıyısı olan tek yerleşin birimi ilçede teknelerini limana bağlayan balıkçılar, avcılık malzemelerini balıkçı barınağına götürdü.

        Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, kötü bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

        Gırgır, trol, boy ve tür yasağının başladığını ancak geleneksel kıyı balıkçığının serbest olduğuna dikkati çeken Karakaş, "Kıyı balıkçılığında lüfer, istavrit, barbun, iskorpit, kefal yakalamak serbest. Tabii bu boy olarak 12 metrenin altındaki tekneler için geçerli avcılık. Mezgit avcılığı, deniz salyangozu avcılığı serbest. Trol ve gırgır avcılığı 1 Eylül'e kadar tamamen yasak." dedi.

        Amatör balıkçılara da uyarılarda bulunan Karakaş, şunları kaydetti:

        "Kıyılarda kalkan balığı tutuyorlar oltalarıyla. Zamanı yavaş yavaş geldi, kalkan balığı kıyıya inmek üzere. Havyarı şiştikçe kıyıya geliyor. Hayvan obur olduğu için oltaları midelerine kadar yutuyorlar. Bu konulara dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Diğer konularda söyleyecek bir şey yok, denizin keyfini çıkarsınlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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