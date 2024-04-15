Bartın ve Düzce'de sezonu kapatan balıkçılar, tekne ve ağ bakım mesaisine başladı

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Bartın ve Düzce'de balıkçılar, av sezonunun sona ermesinin ardından teknelerini liman ve barınaklara çekerek bakım onarım işlemlerine başladı.

Gırgır ve trollerle endüstriyel avcılık yapan balıkçılar, 1 Eylül'de yeniden "vira bismillah" diyebilmek için bugünden itibaren ağlarını onarıp, teknelerine bakım yaparak mesailerini geçirecek.

Bartın'ın Amasra ilçesinde trol balıkçılığı yapan tekne kaptanı Kenan Kaya, AA muhabirine, geçen yıl eylülde palamut bereketiyle başlayan sezonun orta seviyede geçtiğini söyledi.

Bugün itibariyle avın bittiğini, ağ ve teknelere bakım mesaisinin başladığına değinen Kaya, "Ağlarımızı topluyoruz bakım deposuna getirerek tamiratlarını yapacağız. Yine teknelerimizdeki eksiklikleri, onarımları yapacağız. Biraz da dinleneceğiz, gezeceğiz." diye konuştu.

Trol balıkçılığı yapan Selahattin Gürser de yasaklarla 1 Eylül'e kadar kendileri için tatilin başladığını belirterek, "Teknelerimizi limana çektik. Bakım ve onarımları yapacağız. Biraz da dinleneceğiz." dedi.

Balıkçı esnafı Metin Ulubay, öncekilere göre beklentilerinin altında sezon geçirmelerine karşın kazanç sağladıklarını anlatarak, "Balık sezonunda çinekop ve palamut bulamadık. Yılbaşına kadar hamsi bolluğu oldu ama o da inceydi. Güzel bir hamsi sezonu olmadı. Av yasağının başlamasıyla 3-4 ay istirahat edeceğiz, bu arada kayıklarımızın ve ağlarımızın bakımlarıyla ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.