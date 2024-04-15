Üretken yapay zeka sağlık hizmetleri için geliyor, uzmanlar uyarıyor!

Görüntüler, metinler, sesler, videolar ve daha fazlasını oluşturabilen ve analiz edebilen üretken yapay zeka, hem teknoloji devleri hem de yeni başlayanlar tarafından zorlanarak sağlık hizmetlerine giderek daha fazla giriyor. Bu denli geniş kapsamlı kullanılabiliyor olması teknolojinin tartışmaların da odak noktasında olmasına sebep oluyor. Big Tech olarak da bilinen teknoloji devlerinin üretken yapay zeka yatırımlarını sağlık sektöründe de kullanmak için genişletmesi AI özelindeki tartışmaların yeniden alevlendiriyor.

Geçtiğimiz dönemde üretken yapay zekanın çok hızlı ve kontrolsüz gelişimi ile ilgili tartışmalar ortaya çıkmış ve bu durumun dolandırıcılıktan cinsel istismara kadar giden birçok problemi beraberinde getirebileceği için kontrolsüz olarak ilerlememesi gerektiği konusunda Elon Musk'ın başı çektiği teknoloji liderleri tarafından paneller ve konuşmalar düzenlenmişti. Şimdi ise benzer bir durum sağlık sektörü üzerinde gerçekleşiyor.

BIG TECH'TEN SAĞLIKTA AI YATIRIMI ATAĞI Üretken yapay zekaya yönelik halkın ve teknoloji severlerin taşıdığı coşku, sağlık hizmetlerini hedefleyen üretken yapay zeka çabalarına yapılan yatırımlara da yansıyor. Toplu olarak, sağlık hizmeti girişimlerinde üretken yapay zeka, bugüne kadar on milyonlarca dolarlık risk sermayesi topladı ve sağlık yatırımcılarının büyük çoğunluğu, üretken yapay zekanın yatırım stratejilerini önemli ölçüde etkilediğini söylüyor. Google'ın bulut hizmetleri ve ürünleri bölümü olan Google Cloud, Pittsburgh merkezli, kâr amacı gütmeyen bir sağlık şirketi olan Highmark Health ile hasta kabul deneyimini kişiselleştirmek için tasarlanmış üretken yapay zeka araçları üzerinde iş birliği yapıyor. Amazon'un AWS bölümü, "sağlığın sosyal belirleyicileri" için tıbbi veritabanlarını analiz etmek için üretken yapay zekayı kullanmanın bir yolu üzerinde isimsiz müşterilerle çalıştığını söylüyor. Ayrıca Microsoft Azure, kar amacı gütmeyen sağlık hizmetleri ağı Providence'ın hastalardan sağlık hizmeti sağlayıcılarına gönderilen iletileri otomatik olarak önceliklendirmesi için üretken bir yapay zeka sistemi oluşturulmasına yardımcı oluyor. REKLAM Sağlık hizmetlerinde öne çıkan üretken yapay zeka girişimleri arasında klinisyenler için üretken bir yapay zeka uygulaması geliştiren Ambience Healthcare, ortam yapay zeka asistanı olan Nabla ve tıbbi dokümantasyon için analiz araçları oluşturan Abridge de öne çıkan uygulamalar arasında yer alıyor.