Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı! Öncelik yabancı...

Son olarak evinde Samsunspor ile berabere kalan Beşiktaş'ta üst üste gelen kötü sonuçlar ve sergilenen kötü futbolun faturası Fernando Santos'a kesildi. 7 Ocak'ta büyük umutlarla imza atan Portekizli hoca, hiçbir şeye derman olamadı. T

Türkiye Kupası'nda Eyüpspor, Antalyaspor ve Konyaspor'u eleyerek yarı finale kalan Santos ligde ise 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Sadece 16 toplayabilen Santos, 1.23 puan ortalaması ile tarihin en kötülerinden birisi oldu. Santos'un Beşiktaş'ı 12 gol atarken kalesinde de 12 gol gördü. Samsunspor maçının ardından görevine son verilen Santos'a 500 bin Euro tazminat ödenecek.

GÖREV YENİDEN TOPRAKTEPE'DE Santos'un ayrılığının ardından sezon sonuna kadar görev yeniden Serdar Topraktepe'ye verildi. Santos'tan önce de 3 maçta görev alan Topraktepe, kalan bölümde lig 3.'lüğü ve Türkiye Kupası'nı kazanmak için takımın başında olacak. Topraktepe, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi almıştı. REKLAM

HOCA ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR Beşiktaş yönetimi de teknik direktör arayışlarına hızlı bir şekilde başlayacak. Siyah-beyazlıların ilk hedefi yine yabancı olacak. Beşiktaşlı kurmaylar, Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından da birçok yabancı teknik adamla temas kurmuş ancak sezon ortası da olması nedeniyle olumlu yanıt alamayıp rotayı Fernando Santos'a kırmıştı. Siyah-beyazlılar, Giovanni van Bronckhorst ile ise ekibini toplayamadığı için son anda anlaşamamıştı. Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek ya da ayrılması gündemde olan teknik direktörleri mercek altına alacak.