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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca - İzmir son dakika haberleri

        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!

        İzmir'de, polisten kaçarken bir otomobille çarpışıp yola savrulan motosikletin sürücüsü 40 yaşındaki Kadir Akyürek ile arkasında oturan 53 yaşındaki Hayrettin Üretmen'e karşı yönden gelen başka bir otomobil daha çarptı. Üretmen olay yerinde öldü, Akyürek ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü 33 yaşındaki Büşra K. yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:36
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        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
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        İzmir'de kaza, Ödemiş ilçesi Ödemiş-Birgi kara yolu Tekstil mevkii yakınlarında, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

        "DUR!" İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

        53 yaşındaki Hayrettin Üretmen, olay yerinde hayatını kaybetti.
        53 yaşındaki Hayrettin Üretmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, trafik polislerinin 'Dur' ihtarına uymayan Kadir Akyürek (40), kullandığı motosikletle kaçtı.

        BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI

        Polis, motosikleti takibe aldı. Ana yola çıkan Akyürek'in kullandığı motosiklet ile polis aracına, Büşra K. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akyürek ile arkasındaki Hayrettin Üretmen yola savruldular.

        YERE DÜŞÜNCE BAŞKA BİR ARAÇ DAHA ÇARPTI

        Yere düşen iki arkadaşa, bu defa da karşı yönden gelen Selin Ç.'nin (21) kullandığı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, motosikletteki Üretmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, motosikletin sürücüsü Kadir Akyürek ile kazaya karışan ilk otomobilin sürücüsü Büşra K.'nin ise yaralandığını belirledi.

        DİĞERİNİN DE DURUMU AĞIR

        Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyürek'in sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Büşra K. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

        DİĞERİNİN DE DURUMU AĞIR

        Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, sürücü Büşra K.'yi gözaltına aldı.

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        #İzmir
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