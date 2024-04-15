Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!

İzmir'de kaza, Ödemiş ilçesi Ödemiş-Birgi kara yolu Tekstil mevkii yakınlarında, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

YERE DÜŞÜNCE BAŞKA BİR ARAÇ DAHA ÇARPTI

Yere düşen iki arkadaşa, bu defa da karşı yönden gelen Selin Ç.'nin (21) kullandığı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, motosikletteki Üretmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, motosikletin sürücüsü Kadir Akyürek ile kazaya karışan ilk otomobilin sürücüsü Büşra K.'nin ise yaralandığını belirledi.