Kripto paralarda İsrail-İran gerginliği sebebiyle yaşanan düşüş sonrası, haftanın ilk gününde hızlı bir yükseliş kaydedildi.

Hafta sonu 67.000 doların hemen üzerinde seyrederken İran'ın İsrail'e drone saldırısında bulunduğu haberiyle 62.000 doların altına gerileyen Bitcoin bu sabah 66.600 doların üzerine tırmandı. Dünyanın en büyük kripto parasındaki günlük yükseliş yüzde 3'ü aştı. Kayıpların telafi edilmesinde yaşanan saldırının geniş çaplı bir savaşa dönüşmeyeceğine yönelik beklenti etkili oldu. İran'ın 'operasyonun' sona erdiğini açıklaması bu beklentiyi güçlendirdi.