Ailesinin de içerisinde bulunduğu bir şebeke kurup 80 milyon lira dolandırmakla suçlanan Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli zabıt katibi Süleyman D. ve 14 sanık hakkında hazırlanan iddianamede detaylar ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Süleyman D.'nin daha önce Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılandığı bu sebeple açığa alındığı tespit edildi.

Ayrıca iddianame de kendisini şikayet eden müştekileri başka dosyalara taraf olarak eklediği, çevresindekilere yaşadığı lüks hayatı memleketi Tokat'tan yaprak, salça getirip satması sayesinde olduğunu söylediği de yer aldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede 13 dolandırıcılık eylemi detaylı olarak anlatıldı. Örgüt lideri Süleyman D.'nin şikayetçi Levent S.'ye, Bakırköy adliyesinde adli personel olması nedeniyle zaman içinde mahkemelerde dosyası olan birçok işadamı ile tanıştığını, bu işadamlarına yatırımlarında kullanmaları için çevresindeki tanıdıklarından para temin ettiğini, karşılığında ise komisyon aldığını, para verenlerin ise kar payı olarak para kazandığını söylediği belirtildi.

DAHA ÖNCE YARGILANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Süleyman D.'nin müştekileri, adliyede çalıştığı için çevresinin geniş olduğunu söylediği, bu sayede bazı işler yaptığını, bu işlerin bazılarından Instagram hesabından video paylaşarak reklam geliri elde ettiğini, memleketi olan Tokat'tan ise yaprak, salça getirip sattığını, memur olmasına rağmen yaşadığı lüks hayatın bu sayede olduğunu söyleyerek inandırdığı belirtildi.

İddianamede, Süleyman D.'nin insanların yatırım amaçlı kendisine ve kendisinin telkinleri sonucu etrafındaki bazı kişilere para verdiği aktarıldı. Süleyman D. daha öncesinde Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılandığı da ortaya çıktı.

"NEDEN BANA GÜVENDİKLERİNİ BİLMİYORUM"

Savcılıktaki ifadesinde örgüt lideri Süleyman D., 2005 yılında Büyükçekmece Adliyesinde zabıt katibi olarak göreve başladığını, 2023 yılı şubat ayında hakkında yürütülen bir başka soruşturma nedeniyle açığa alındığını belirterek, "Ben boşandıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadım. Yurt dışında bahis sitelerinde bahis oynamaya başladım. Zaten 10 yıldır oynuyordum. Dosyanın geneli olarak mağdur şahısların hepsi de beni sever, güvenir. Bu sebeple bana işletmem için para vermişlerdir. Müşteki sanık Levent S.'den parça parça 5 bin, 10 bin lira alarak yine kendi paralarımla birlikte yasa dışı bahis oynamaya devam ettim. Kazandıkça kendisine borcumu ödedim. Emel D., kendisinin eski eşi olduğu için onunla da bu şekilde parasal ilişkimiz başladı. Hatta Emel Audi A4 marka arabasını satarak bana verdi ve ben bunu yine bahis oynayarak nemalandırdım ve ödedim. Kendisi bana 250 bin TL para vermişti. Daha sonra Levent, Büşra Nur G. ile tanıştırdı. Bu kez de ondan 100 bin TL para aldım. Bunu da ödedim. Ben sadece bir katibim neden bana bu şekilde güvendiklerini bilmiyorum" dedi.