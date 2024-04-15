Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, otobüsün çarptığı 6 yaşındaki Yaşar Yumuşak, ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tur otobüsünün sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Aksaray'da, yürek yakan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre feci kaza, Sultanhanı ilçesinde yaşandı.
YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ
AA'da yer alan habere göre Osman Akdağ (51) idaresindeki tur otobüsü, Aksaray-Konya kara yolunun 45. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Yumuşak'a (6) çarptı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Yumuşak, ambulansla kaldırıldığı Sultanhanı Hüseyin Ağır Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Akdağ, gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.