Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi! Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, otobüsün çarptığı 6 yaşındaki Yaşar Yumuşak, ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tur otobüsünün sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 15.04.2024 - 10:55 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:55 facebook

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