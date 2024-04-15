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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı - Son haberler

        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!

        Malatya'da, 29 yaşındaki eşi Tolunay Şimşek'i, sırtından 8 kez bıçaklayarak öldüren aynı yaştaki eşi Eda Şimşek'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Şimşek ifadesinde, 2021 yılında severek evlendiği Tolunay Şimşek ile daha sonra aralarında aile içi geçimsizliğin olduğunu ve öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 08:02 Güncelleme: 15.04.2024 - 08:35
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        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde olay, önceki gece saat: 22.30 sıralarında, Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tolunay Şimşek (29) ile eşi Eda Şimşek (29) arasında tartışma çıktı.

        SIRTINDAN 8 KEZ BIÇAKLADI

        DHA ve İHA'da yer alan habere göre; tartışmanın büyümesi üzerine Eda Şimşek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Tolunay Şimşek'i, sırtından 8 kez bıçakladı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tolunay Şimşek, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

        Şimşek'in cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerin ardından dün öğle saatlerinde şehir mezarlığında defnedildi. Suç aletiyle birlikte gözaltına alınan Eda Şimşek, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "2021'DE SEVEREK EVLENDİK"

        Eda Şimşek’in, sorgusunda 2021 yılında severek evlendiği Tolunay Şimşek ile daha sonra aralarında aile içi geçimsizliğin olduğunu ve öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi.

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