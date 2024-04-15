Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı! Malatya'da, 29 yaşındaki eşi Tolunay Şimşek'i, sırtından 8 kez bıçaklayarak öldüren aynı yaştaki eşi Eda Şimşek'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Şimşek ifadesinde, 2021 yılında severek evlendiği Tolunay Şimşek ile daha sonra aralarında aile içi geçimsizliğin olduğunu ve öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.04.2024 - 08:02 Güncelleme: 15.04.2024 - 08:35 facebook

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