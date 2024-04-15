Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Muş'ta evine giren ineklere tepki gösteren yaşlı adam döverek öldürüldü

        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!

        Muş'ta, evine giren ineklere tepki gösteren 70 yaşındaki Ömer Y., çıkan kavgada dövülerek öldürüldü. Olay ile ilgili biri amca oğlu 2 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 09:52 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta, kan donduran bir olay yaşandı. Varto ilçesine bağlı Buzlugöze köyü Yıldızlar mezrasında, iddiaya göre; Ömer Y. (70), amcasının oğlu Kerem Y.'ye (50) ait ineklerin evine girdiğini söyleyip, tepki gösterdi.

        DARP EDİLDİ HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre ikili arasında kavga çıktı. Ömer Y. aldığı şiddetli darbeler sonucu hayatını kaybetti.

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Yaşlı adamın cenazesi Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Kerem Y. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #muş
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Rekorbahçe!
        Rekorbahçe!
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        Yunan adalarında Türk ziyaretçi yoğunluğu
        Yunan adalarında Türk ziyaretçi yoğunluğu
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Yabancı VAR damga vurdu!
        Yabancı VAR damga vurdu!