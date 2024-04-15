Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
Muş'ta, evine giren ineklere tepki gösteren 70 yaşındaki Ömer Y., çıkan kavgada dövülerek öldürüldü. Olay ile ilgili biri amca oğlu 2 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor
Muş'ta, kan donduran bir olay yaşandı. Varto ilçesine bağlı Buzlugöze köyü Yıldızlar mezrasında, iddiaya göre; Ömer Y. (70), amcasının oğlu Kerem Y.'ye (50) ait ineklerin evine girdiğini söyleyip, tepki gösterdi.
DARP EDİLDİ HAYATINI KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre ikili arasında kavga çıktı. Ömer Y. aldığı şiddetli darbeler sonucu hayatını kaybetti.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaşlı adamın cenazesi Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Kerem Y. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.