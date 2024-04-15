Galatasaray'da Alanyaspor maçında ilk 11 değişiyor!

Galatasaray'da sağ bekte kimin olacağı ise maç saatinde belli olacak. Milli maç arasında iyileşen ve bir süredir antrenmanlara başlayan Serge Aurier'in de siftah yapma ihtimali bulunuyor ancak Buruk'un maç temposu henüz olmayan tecrübeli yıldızı Alanyaspor'un atlet kenarları karşısında oynatması daha düşük ihtimal.