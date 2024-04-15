Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Alanyaspor maçında ilk 11 değişiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Alanyaspor maçında ilk 11 değişiyor!

        Süper Lig'in 32. haftasına lider giren Galatasaray kritik virajda son haftaların en formda ekiplerinden Alanyaspor'a konuk oluyor. Zorlu deplasmana 12 haftalık galibiyet serisiyle gelen sarı-kırmızılılar, Fatih Tekke ile çıkış yakalayan ve 7 maçtır yenilmeyen Alanyaspor'u mağlup ederek haftayı lider tamamlamak istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu müsabakada ilk 11'de değişikliklere gitmeyi düşünüyor

        Giriş: 15.04.2024 - 09:49 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'in 32. haftasına lider giren Galatasaray, Fatih Tekke ile çıkışa geçen Alanyaspor'a konuk oluyor. 11 Ocak'tan beri ligde puan kaybı yaşamayan Galatasaray zorlu virajdan 3 puanla dönerek haftayı lider tamamlamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk bu maç öncesinde ilk 11'de değişikliklere gidiyor.

        2

        4-3 kazanılan Kasımpaşa maçında sahaya biraz 'doğal' yetenek katılması gerektiğine karar veren Buruk, Hatayspor müsabakasında hem Wilfried Zaha hem de Hakim Ziyech'e ilk 11'de sahaya sürmüştü. İki yıldız da verilen bu şansı iyi kullanamadı.

        3

        Diğer yandan Alanyaspor'a iyi hazırlanan ve rakip analizine göre de çalışmalar yapan Buruk, rakibin geriden oyun kurma özelliğini törpülemek adına ön bölgede baskı yapabilen, fizik gücü yüksek oyuncuları kullanmayı düşünüyor.

        4

        Dört maçtır kazanan ve kazanan 11'ini bozmayan Fatih Tekke'nin beklerde Hadergjonaj ve Balkovec gibi teknik ama fiziksel olarak yavaş oyuncuları kullanmasını bekleyen Buruk sağ kanatta Barış Alper sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'na forma verecek.

        5

        Sarı-kırmızılılardaki diğer bir değişiklik ise orta sahada olacak. Alanyaspor'un oyun kurulumundaki pas kanallarını tıkamayı düşünen başarılı çalıştırıcı Lucas Torreira'nın yanında Berkan Kutlu'yu görevlendirecek.

        6

        Galatasaray'da sağ bekte kimin olacağı ise maç saatinde belli olacak. Milli maç arasında iyileşen ve bir süredir antrenmanlara başlayan Serge Aurier'in de siftah yapma ihtimali bulunuyor ancak Buruk'un maç temposu henüz olmayan tecrübeli yıldızı Alanyaspor'un atlet kenarları karşısında oynatması daha düşük ihtimal.

        7

        MUHTEMEL 11

        FERNANDO MUSLERA

        8

        KAAN AYHAN

        9

        VICTOR NELSSON

        10

        ABDÜLKERİM BARDAKCI

        11

        DERRICK KÖHN

        12

        LUCAS TORREIRA

        13

        BERKAN KUTLU

        14

        BARIŞ ALPER YILMAZ

        15

        DRIES MERTENS

        16

        KEREM AKTÜRKOĞLU

        17

        MAURO ICARDI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        Rekorbahçe!
        Rekorbahçe!
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Yunan adalarında Türk ziyaretçi yoğunluğu
        Yunan adalarında Türk ziyaretçi yoğunluğu