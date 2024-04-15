Fransa lideri Macron: İran-İsrail gerilimi yükselmemeli

İsrail'in İran'ın Suriye'deki büyükelçiliğine saldırısının ardından İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısı nedeniyle bölgedeki gerilim artmaya devam ediyor.

İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti Haberi Görüntüle

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da gerilimin yükselmesinden endişe duyduklarını belirtti.

İsrail'in İran'ın saldırılarına cevap vermemesi için Netanyahu hükümetini ikna konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Macron, "Durum şu an çok istikrarsız" dedi.

"İsrail karşılık vermekten son anda vazgeçti" Haberi Görüntüle

İran'ın, İsrail'in Suriye'nin başkentindeki İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırıya 'orantısız' yanıt verdiğini söyleyen Macron, "İsrail'i korumak için elimizden geleni yapmalı ve İsrail'in yanında durmalıyız" ifadesini kullandı.

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Macron, "Bugün Netanyahu ile konuşacağız. Bölgedeki diğer ülkelerle de temasa geçeceğiz" dedi.