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        Haberler Dünya İsrail basınının iddiası: İran'ın saldırılarına karşılık vermekten son anda vazgeçildi

        İsrail basınının iddiası: İran'ın saldırılarına karşılık vermekten son anda vazgeçildi

        İran'ın insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği saldırının ardından İsrail alarma geçti. İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırdı. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin ardından Tel Aviv'in karşı saldırıdan "son anda vazgeçtiği" öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 22:56 Güncelleme: 14.04.2024 - 22:56
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        "İsrail karşılık vermekten son anda vazgeçti"
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        İsrail'in, İran'ın saldırılarına karşılık vermekten "son anda vazgeçtiği" öne sürüldü.

        İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından İran'ın saldırılarına karşılık verilmesiyle alakalı karara varıldı.

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        İsrail hükümetinin, telefon görüşmesi akabinde "İran'ın saldırılarına karşılık vermekten son anda vazgeçtiği" iddia edildi.

        Savaş Kabinesi ile Bakanlar Kurulu'nun önce salt çoğunlukla İran'a derhal karşılık verilmesini onayladığı ancak ABD Başkanı ile yapılan görüşme sonrası bu kararın değiştiği aktarıldı.

        İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırmıştı.

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        Başbakan Netanyahu, bugün Tel Aviv'de Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya gelmiş, toplantıda İran saldırılarına verilecek "yanıtın" ele alınacağı ifade edilmişti.

        Savaş Kabinesi'nde, Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

        İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

        İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

        İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

        İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

        İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

        İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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