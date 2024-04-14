İsrail basınının iddiası: İran'ın saldırılarına karşılık vermekten son anda vazgeçildi

İsrail'in, İran'ın saldırılarına karşılık vermekten "son anda vazgeçtiği" öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından İran'ın saldırılarına karşılık verilmesiyle alakalı karara varıldı.

İsrail hükümetinin, telefon görüşmesi akabinde "İran'ın saldırılarına karşılık vermekten son anda vazgeçtiği" iddia edildi.

Savaş Kabinesi ile Bakanlar Kurulu'nun önce salt çoğunlukla İran'a derhal karşılık verilmesini onayladığı ancak ABD Başkanı ile yapılan görüşme sonrası bu kararın değiştiği aktarıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırmıştı. REKLAM Başbakan Netanyahu, bugün Tel Aviv'de Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya gelmiş, toplantıda İran saldırılarına verilecek "yanıtın" ele alınacağı ifade edilmişti. Savaş Kabinesi'nde, Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor. İRAN-İSRAİL GERİLİMİ İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.