İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Savaş arayışında değiliz"
13 Nisan gecesi İran, ilk kez İsrail'i kendi topraklarından hedef aldı. İran saldırıyı "meşru müdafaa" olarak nitelendirirken, İsrail saldırı sonrasında alarma geçti. İsrail'de savaş kabinesi iki kez toplandı, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise savaş arayışında olmadıklarını söyledi
İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısına İran'dan 12 gün sonra yanıt geldi. 13 Nisan gecesi İran, insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırı düzenledi. Bölgede gerilimi artıran bu adımların ardından neler yaşandı?
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
Bu saldırının İran, İsrail'e misillemede bulunacaklarını dile getirmiş, İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran saldırıdan 12 gün sonra 13 Nisan gecesi İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı. İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.
HERZOG: SAVAŞ ARAYIŞINDA DEĞİLİZ
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, CNN'e verdiği demeçte, İsrail'in İran'ın saldırısından sonra savaş arayışında olmadığını ve "bu durumda dengeye ihtiyaç olduğunu" söyledi.
Saldırı sonrasında ilk kez açıklama yapan Herzog, "Her şeyi düşünüyoruz. Soğukkanlı ve aklı başında davranıyoruz" dedi. "Çok odaklanmış ve çok sorumlu bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum ve İsrail halkını korumamızı ve savunmamızı sağlayacak bir kararın alınacağına eminim." dedi.
"İSRAİL'DE ÖNEMLİ BİR HASAR YOK"
Üst düzey bir ABD askeri yetkilisi, ABD'nin, İran'ın saldırılarında sonra "İsrail'de önemli bir hasar" olmadığını söyledi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de dün yaptığı değerlendirmede, saldırının küçük bir hasar yarattığını söylemiş, bir kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, geniş çaplı hasarı önleme yeteneğinin İsrail'in "askeri üstünlüğünün" bir göstergesi olduğunu ve İran'ın "iddia ettikleri askeri güç" olmadığının kanıtı olduğunu söyledi.
Kirby, CNN'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu inanılmaz bir başarıydı; gerçekten İsrail'in askeri üstünlüğünü ve bir o kadar da önemlisi diplomatik üstünlüğünü, bölgede dostlarının olduğunu, dünya çapında onlara yardım etmeye istekli olduklarını kanıtladı."
SAVAŞ KABİNESİ İKİ KEZ TOPLANDI
İsrail'de savaş kabinesi saldırının ardından iki kez bir araya geldi. İsrail, İran'ın kendi topraklarına yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırısına verilecek tepkiyi görüştü, tek başına hareket etmeyeceğinin sinyalini verdi; ABD ise misilleme saldırısı durumunda İsrail'e destek vermeyeceğini mesajını verdi.
İsrail'in üç kişilik savaş kabinesinin iki üyesi, İran'ın İsrail topraklarına yönelik ilk doğrudan saldırısına verilecek yanıt konusunda daha uzun vadeli bir bakış açısına sahip olduklarını öne süren açıklamalarda bulundu.
İsrail basınında yer alan haberlerde ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından Tel Aviv'in karşı saldırıdan "son anda vazgeçtiği" öne sürüldü.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin hava kuvvetleri ve bazı müttefiklerinin saldırısına karşı yapılan başarılı müdahalenin İran'a karşı yeni bir "stratejik ittifak" fırsatı olduğunu söyledi.
Gallant'ın bu sözleri, savaş kabinesi üyesi olan Benny Gantz'ın şu açıklamasını takip etti: "İsrail bölgesel bir koalisyon kuracak ve İran bizim için en doğru zamanda bedelini ödeyecek"
Diğer yandan ABD'li yetkililer, Biden'ın İran'ın planlanan saldırısıyla ilgili istihbaratı ilk olarak 4 Nisan'da aldığını söyledi.
REİSİ SALDIRIYI "MEŞRU MÜDAFAA" OLARAK NİTELENDİRDİ
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'deki İran konsolosluğuna yönelik saldırısı nedeniyle İsrail'in, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen saldırıyla cezalandırıldığını söyledi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'da Reisi'nin, ülkesinin İsrail'e düzenlediği saldırıya ilişkin açıklaması yayımlandı.
Reisi, İsrail'e düzenlenen operasyonun Suriye'deki İran konsolosluğuna yönelik saldırıya karşı "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini savundu.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkesi aleyhine gerçekleştirilecek her türlü girişime daha güçlü karşılık vereceklerini kaydetti.
Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami de "İran çıkarlarını ve unsurlarını hedef alması durumunda İsrail'i hedef alacaklarını" söyledi.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: OPERASYONU SÜRDÜRME NİYETİMİZ YOK
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada, "Meşru müdafaa hakkımızı kullanmamız, İran’ın bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara karşı sorumlu tutumunun bir göstergesidir. İran İslam Cumhuriyeti’nin bu aşamadan sonra savunma operasyonunu devam ettirme gibi bir niyeti yoktur. Ancak gerek duyulması durumunda, her türlü saldırıya karşı ülkenin yasal çıkarlarını korumak konusunda geri adım atmayacaktır" dedi.
Abdullahiyan dün düzenlediği basın toplantısında, "Operasyonlarımızdan yaklaşık 72 saat önce bölgedeki dostlarımızı ve komşularımızı İran'ın İsrail'e vereceği yanıtın kesin, meşru ve geri dönülmez olduğu konusunda bilgilendirdik" ifadelerini kullandı.
*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.