İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Savaş arayışında değiliz"

İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısına İran'dan 12 gün sonra yanıt geldi. 13 Nisan gecesi İran, insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırı düzenledi. Bölgede gerilimi artıran bu adımların ardından neler yaşandı?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran saldırıdan 12 gün sonra 13 Nisan gecesi İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı. İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

Bu saldırının İran, İsrail'e misillemede bulunacaklarını dile getirmiş, İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

Saldırı sonrasında ilk kez açıklama yapan Herzog, "Her şeyi düşünüyoruz. Soğukkanlı ve aklı başında davranıyoruz" dedi. "Çok odaklanmış ve çok sorumlu bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum ve İsrail halkını korumamızı ve savunmamızı sağlayacak bir kararın alınacağına eminim." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, CNN'e verdiği demeçte, İsrail'in İran'ın saldırısından sonra savaş arayışında olmadığını ve "bu durumda dengeye ihtiyaç olduğunu" söyledi.

Kirby, CNN'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu inanılmaz bir başarıydı; gerçekten İsrail'in askeri üstünlüğünü ve bir o kadar da önemlisi diplomatik üstünlüğünü, bölgede dostlarının olduğunu, dünya çapında onlara yardım etmeye istekli olduklarını kanıtladı."

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, geniş çaplı hasarı önleme yeteneğinin İsrail'in "askeri üstünlüğünün" bir göstergesi olduğunu ve İran'ın "iddia ettikleri askeri güç" olmadığının kanıtı olduğunu söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de dün yaptığı değerlendirmede, saldırının küçük bir hasar yarattığını söylemiş, bir kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Üst düzey bir ABD askeri yetkilisi, ABD'nin, İran'ın saldırılarında sonra "İsrail'de önemli bir hasar" olmadığını söyledi.

SAVAŞ KABİNESİ İKİ KEZ TOPLANDI

İsrail'de savaş kabinesi saldırının ardından iki kez bir araya geldi. İsrail, İran'ın kendi topraklarına yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırısına verilecek tepkiyi görüştü, tek başına hareket etmeyeceğinin sinyalini verdi; ABD ise misilleme saldırısı durumunda İsrail'e destek vermeyeceğini mesajını verdi.

İsrail'in üç kişilik savaş kabinesinin iki üyesi, İran'ın İsrail topraklarına yönelik ilk doğrudan saldırısına verilecek yanıt konusunda daha uzun vadeli bir bakış açısına sahip olduklarını öne süren açıklamalarda bulundu.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından Tel Aviv'in karşı saldırıdan "son anda vazgeçtiği" öne sürüldü.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin hava kuvvetleri ve bazı müttefiklerinin saldırısına karşı yapılan başarılı müdahalenin İran'a karşı yeni bir "stratejik ittifak" fırsatı olduğunu söyledi.

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Gallant'ın bu sözleri, savaş kabinesi üyesi olan Benny Gantz'ın şu açıklamasını takip etti: "İsrail bölgesel bir koalisyon kuracak ve İran bizim için en doğru zamanda bedelini ödeyecek"

Diğer yandan ABD'li yetkililer, Biden'ın İran'ın planlanan saldırısıyla ilgili istihbaratı ilk olarak 4 Nisan'da aldığını söyledi.