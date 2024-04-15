Trio ekibinden Karagümrük - Fenerbahçe yorumları

"GOLDEN ÖNCE FAUL VERİLEBİLİRDİ"

Dakika 45: Karagümrük'ün attığı gol öncesi İsmail Yüksek'e yapılan müdahale faul mü?

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon basit ancak dikkatsiz bir faul. Hakem bunu karambolde göremedi, kaçırdı. Ancak orta alanda sahada verilmesi gereken bir faul. Yukarıdan yapılan açık, bariz, kanıtlı bir faul olmadığı için video hakem bu tip şarjlara karışmaz. VAR dahil olmadı. Sahada görülebilseydi bu müdahale İsmail'in dengesini bozdu. Faul verilse daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: VAR'ın konusu değil. Sahada bu faul. İsmail ayağını uzatmak isterken Güven'in ayağı, İsmail'in ayağını bozuyor.

Bahattin Duran: Sahada faul. Nedeni de şu; topla en son İsmail oynuyor, Güven topla oynamadan İsmail'in ayağına temasta bulunuyor.