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        6 bin 600 nüfuslu Amasra'ya 3 günde 100 bin araç giriş yaptı

        BARTIN'ın Amasra ilçesi girişinde, Ramazan Bayramı tatilinde gelenler nedeniyle, uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 17:23 Güncelleme: 12.04.2024 - 17:25
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        6 bin 600 nüfuslu Amasra'ya 3 günde 100 bin araç giriş yaptı
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        BARTIN'ın Amasra ilçesi girişinde, Ramazan Bayramı tatilinde gelenler nedeniyle, uzun araç kuyrukları oluştu. Bayramın 3 gününde ilçeye 100 bin, Bartın genelindeki 19 plaj ve sahillere 60 binin üzerinde araç giriş yaptı.

        Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunan ve Türkiye'de ise tek olan Güzelcehisar lav sütunlarını görmeye gelen yerli ve yabancı turistler, Ramazan Bayramı tatili boyunca, Bartın'a 17 kilometre uzaklıktaki mekana akın etti. Tatilciler, 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunda 80 milyon yıllık yatay ve dikey bazalt lav sütunlarını ilgiyle izledi.

        BAYRAMIN SON GÜNÜNDE AMASRA DOLDU TAŞTI

        Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde, tatilciler, tarihi ve turistik ilçe, 6 bin 600 nüfuslu Amasra'ya akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, ilçeyi araç girişine kapattı. Amasra girişinde uzun araç kuyrukları oluştuğundan, trafik ekiplerinin kent merkezine araç almadığı görülürken, sürücüler ise Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü ve Büyük Liman sahaları, okul bahçeleri ve kaymakamlığın önündeki otoparka yönlendirildi. Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'na gelen tatilciler, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Güzel havayı fırsat bilen turistler, plajdaki kumsalda gezip, fotoğraf çektirdi. Gezi tekneleriyle dolaşan turistler, Amasra Kalesi ve Tavşan Adası'nı denizden izledi. Aşırı yoğunluk yaşanan bölgelere de Bartın Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 500 çevik kuvvet ve ek trafik ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ramazan Bayramı tatilinde, Bartın’ın 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip tarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya günübirlik yaklaşık 500 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği öğrenilirken, kentin diğer sahillerinde ise bu rakamın 100 bin üzerinde olduğu belirtildi.

        Bartın Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına göre, Amasra'ya Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde 30 bin, 2'nci gününde 20 bin, bugün de 50 bin araç giriş yaptı. Bayramda süresinde Bartın'ın 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plaj ve sahile emniyet kayıtlarına göre de 60 binin üzerinde araç girdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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