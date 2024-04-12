Son dakika haberi TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arapça ekibi aracı İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradı. TRT Arapça muhabiri Sami Berhum olaydan yara almadan kurtuldu.
İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında TRT Arapça kanalının yayın aracı hedef alındı.
Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arapça ekibinden, bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada ağır yaralandı, ameliyata alındı.
Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı.
Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı ifade edildi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırısının ardından bir paylaşımda bulundu.
Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Gazze Şeridi’nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz.
Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada’ya şifa diliyoruz."