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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı!

        Spor yazarları, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Olympiakos'a 3-2 mağlup olduğu maçı kaleme aldı. İşte yazarların yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 10:17 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:17
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        1

        "İF'TEN ÖNCE 3: İF'TEN SONRA:2"

        UĞUR MELEKE: "Dün 60 dakikalık ilk müsabakayı geriden çıkamayan, tüm taçları rakibe atan Fenerbahçe 3-0 kaybetti. Son 30 dakikalık ikinci müsabakadaysa İsmailFred’le geriden çıkabilen, büyük takım davranışı gösteren Fenerbahçe vardı sahada. Onlar da 30 dakikalık ikinci maçı 2-0 kazandılar zaten. Dünkü maçı, İF’ten önce, İF’ten sonra diye ikiye ayrılabiliriz rahatlıkla. İnsan şunu sormadan edemiyor: Dün İsmail-Fred başlasa sonuç bambaşka olmaz mıydı? Acaba iki oyuncu da 30 dakika oynayabilecek fiziksel seviyede miydiler? Fenerbahçe Pire’den tur biletiyle çıkabilecekken, rövanşa bırakmış oldu işi." (Hürriyet)

        2

        "BU TAKIM ÇOK ŞEY HAK EDİYOR"

        GÜRCAN BİLGİÇ: "Çok şey var söylenecek. Yine de takım olarak "Tel tel" döküldükleri bir ilk yarıdan sonra, hem karakterlerini, hem de kalitelerini ortaya koyup, 3-0'dan, 3-2'ye getirdiler maçı. Yarı final için iki gole ihtiyaçları olacağı bir Kadıköy gecesine bıraktılar maçı. Başından sonuna, yapılan hatalar-acemiliklerle dolu dakikaların ardından, sonsuz hayal kırıklığını, "Avantajlı sonuca" çevirmeyi başardılar. Bu sezondaki Fenerbahçe'nin genetiğinden çok farklı, ama "Vazgeçmeyenler Kulübü"nün herkesi alıştırdığı bir gece yaşadık aslında. Bu takım çok şey hak ediyor, yoluna devam ediyor." (Sabah)

        3

        "AMERİKA'YI KEŞFETMEYE ÇALIŞMASIN"

        Halil Özer: "Fenerbahçe bu takımı Kadıköy’de eler. Sıfır şüphe ile bunu yazıyorum. Kişisel ve kulübe hataları olmasa bugün de biterdi.Sadece İsmail Hoca, Amerika’yı keşfetmeye çalışmasın, makineyi bozmasın." (Milliyet)

        4

        "KRUNIC VE ZAJC 9 KİŞİ OYNATTI"

        ÖMER ÜRÜNDÜL: "0-3'ten tur için ümitli bir skora gelinen geri dönüşü bir kenara bırakalım. Ferdi, Fred ve İsmail Yüksek nasıl ilk 11'de başlamazlar! Hadi ikisinin sakatlık problemi var, oyunun gidişatına göre hamle mi yapayım diye düşündü, o zaman neden devrede yapmıyorsun? 0-3'dan sonra Fenerbahçe oyuna bir ağırlık koydu ama rakibin acemice yaptığı gereksiz penaltı olmasa bu geri dönüş sağlanabilir miydi? Krunic ve Zajc bana göre takımı 62 dakika 9 kişi oynattılar. Rövanş yine kolay olmayacak çok dikkatli olmak lazım." (Sabah)

        5

        "UMUTLA; KADIKÖY'DE GÖRÜŞÜRÜZ!"

        AHMET SELİM KUL: Hedef büyükse 40 türlü zorluktan 41 hikaye yazarak çıkmak gerekir. O yüzden “Bu maçta yaptığımız amatörlükleri bu kadar telafi edebildik” diyerek rövanşa yavaş yavaş kaymak gerekiyor. Doğru hazırlık ve yeterli motivasyonu sağlarsak turu geçmemiz işten bile değil. Bu turdaki bu kadar amatörlüğün asıl telafisini İstanbul’da turu geçerek yapmamızın önünde bir engel göremiyorum ve umutla komşuya diyorum ki; Kadıköy’de görüşürüz. (Habertürk)

        6

        "KADIKÖY'DE FARKLI KAZANIR"

        MURAT ÖZBOSTAN: "Fenerbahçe dün gece İsmail Kartal'a rağmen tur şansını İstanbul'a taşıdı... Sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de farklı kazanır ve yarı finale de kalır. Olympiakos çok kötü takım. Net olan bu... 11'deki yanlış tercihler ve savunmada yapılan hatalarla altın tepsi de az kalsın turu veriyorduk. Direkten döndük özeti bu… Uzun yıllar sonra Avrupa'da bir kupa kaldırmanın ümidini taşıyoruz. Umarım F.Bahçe tüm konsantrasyon ve enerjisiyle bu fırsatı iyi kullanır..."

        7

        "SÖZÜNÜN ERİ DEĞİLLERMİŞ"

        ERCAN GÜVEN: "Açık söylemek lazım, “sözünün eri değilmiş” bazı Fenerbahçeli futbolcular. Başkan’a “silip süpüreceğiz” diye sözler verdiler, lokum gibi takım karşısında deliğe süpürüldüler! Top kaybında, pas hatasında, çıkarken top kaptırmada hatta rakibin ayağına top atmakta rekor kırmaya çalışır gibiydi takım. Hani üstün yeteneklere sahip, müthiş sistemli, makine benzeri bir rakip olsa canı yanmaz insanın. Sadece ilk 7 dakika oyunda vardı Fenerbahçe. O kısa süreçte Dzeko’nun üç gol denemesi var zaten. İlk yarının gerisi, hatta ikinci yarının başlangıcı “Bayram Şekeri” umulan Fenerbahçe’den düz yolda feci bir “Bayram kazası” girişimiydi. Direksiyonda da İsmail Hoca!" (Milliyet)

        8

        "ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN"

        İLKER YAĞCIOĞLU: "Dün akşam Olympiakos'a karşı yarı final biletini cebimize koyup dönemediysek eğer İsmail hocanın kadro tercihi ve birkaç oyuncunun kötü performansı sebep oldu. 3-0'la dönseydik gerçekten çok üzülürdük. Çünkü kesinlikle bizden kaliteli bir takım değil. Şimdi haftaya Kadıköy'de 1-0'a maçı uzatıyoruz. 2-0'a turluyoruz. Şimdi onlar düşünsün." (Takvim)

        9

        ""İSMAİL KARTAL'IN YANLIŞLARI"

        İBRAHİM YILDIZ: Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya çıkardığı 11’le maçın kaybedilmesinde önemli bir rol oynadı. Krunic, Zajc ve Szymanski orta 3’lüsü takıma katkı yapmak bir yana rakibi durdurma adına vasatın altında kaldılar. Yumuşak oyunculardan oluşan orta saha, rakibi rahatsız etmek yerine işlerini kolaylaştırdı. Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya çıkardığı 11’le maçın kaybedilmesinde önemli bir rol oynadı. Krunic, Zajc ve Symanski orta 3’lüsü takıma katkı yapmak bir yana rakibi durdurma adına vasatın altında kaldılar. Yumuşak oyunculardan oluşan orta saha, rakibi rahatsız etmek yerine işlerini kolaylaştırdı.

        10

        "AYNI HATALARI YAPMAZSA TURU GEÇER"

        OKTAY DERELİOĞLU: "Fenerbahçe, hiçbir şey oynamıyorken skor çok daha ağır olabilirdi. İsmail Kartal'ın doğruyu geç de olsa yapması, kazanılan penaltı ve arkasından atılan golle Sarı-Lacivertliler önemli bir skor çıkarmayı başardı. Kadıköy'de İsmail Kartal benzer hataları yapmazsa Fenerbahçe turu geçebilir." (Takvim)

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