'Şirinler köyünün şirin muhtarı' mazbatasını aldı

BARTIN’ın Ulus ilçesinin Şirinler köyüne muhtar seçilen Mustafa Doğan (20), mazbatasını aldı. Mustafa Doğan, "Sosyal medyadan ‘Şirinler köyünün şirin muhtarı’, ‘Gargamel şimdi kaçsın' diyorlar. Bu şekilde güzel espriler oldu. İlk icraatım köyümüzün yolları çok bozuk, yapılması için elimizden geleni yapacağız. Bir de köprü projemiz var, inşallah onu da yerine getireceğiz” dedi.

Ulus ilçesine bağlı Şirinler köyünde babasıyla birlikte çiftçilik yapan, lise mezunu Mustafa Doğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde köy muhtarlığına adaylığını koydu. Doğan, genç yaşına rağmen mevcut muhtarın da aralarında bulunduğu yaşları 45, 59, 64 ve 65 olan adayları geride bırakarak seçimi kazandı. 108 geçerli oyun sayıldığı 100 haneli köyde 35 oy alan Doğan, köy muhtarı seçildi.