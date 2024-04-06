Amasra'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Zanlıların, görünmelerini önlemek için antik duvarın önüne battaniye astığı görüldü. Operasyonda izinsiz kazıda kullanılan dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, kazma, kürek, çekiç, demir murç ve balyoz gibi malzemeler ele geçirildi.

Amasra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kum Mahallesi'nde bulunan ve 19. yüzyıldan sonra mezarlık olarak kullanılmaya başlanan Roma Dönemi'ne ait antik tiyatroda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.