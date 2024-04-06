Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Amasra'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasra'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'ın Amasra ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Amasra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kum Mahallesi'nde bulunan ve 19. yüzyıldan sonra mezarlık olarak kullanılmaya başlanan Roma Dönemi'ne ait antik tiyatroda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Operasyon düzenleyen ekipler, S.E, T.Ş, S.K, F.A, F.Ç. ve M.G'yi suçüstü yakaladı.

        Zanlıların, görünmelerini önlemek için antik duvarın önüne battaniye astığı görüldü. Operasyonda izinsiz kazıda kullanılan dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, kazma, kürek, çekiç, demir murç ve balyoz gibi malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!

        Benzer Haberler

        Tatilcilerin gözdesi Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ul...
        Tatilcilerin gözdesi Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ul...
        Kazada yaralanan sürücü, 1 hafta sonra hastanede öldü
        Kazada yaralanan sürücü, 1 hafta sonra hastanede öldü
        Sezonun ilk kruvaziyeri Amasra Limanı'na yanaştı
        Sezonun ilk kruvaziyeri Amasra Limanı'na yanaştı
        Bartın'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 iş yeri zarar gördü
        Bartın'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 iş yeri zarar gördü
        Şirinler köyüne 20 yaşında muhtar oldu
        Şirinler köyüne 20 yaşında muhtar oldu
        Bartın'da sanayi sitesinde yangın
        Bartın'da sanayi sitesinde yangın