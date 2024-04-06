Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
Çorum'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gittiği evin giriş kapısındaki merdivenlerden düşerek yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Çorum'da, alınan bilgiye göre Faris Rumaitan Burjum (52), iftar için gittiği Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki evin giriş kapısındaki merdivenlerinden düşerek yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hasanpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Burjum, kurtarılamadı.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Faris Rumaitan Burjum'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.