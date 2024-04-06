Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü! Çorum'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gittiği evin giriş kapısındaki merdivenlerden düşerek yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:15 facebook

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