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        Haberler Dünya Direksiyon başında rahatsızlandı, Tesla hastaneye yetiştirdi

        Direksiyon başında rahatsızlandı, Tesla hastaneye yetiştirdi

        ABD'de yaşayan şeker hastası bir sürücü, sürüş sırasında hafif kalp krizi geçirmesinin ardından kullandığı Tesla otomobilin 'otomatik pilot' seçeneğini devreye soktu. Otomobil, sürücüyü 15 km uzaklıktaki hastaneye yetiştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 09:53 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:33
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        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
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        1 Nisan'da Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla adlı otomobil markası, ABD'deki tüm Tesla araçları için 'tam otomatik sürüş' özelliğinin kilidini açmasından bir hafta sonra direksiyon başında rahatsızlanan bir sürücünün hayatını kurtardı.

        İnsülin pompasındaki bir arıza nedeniyle sürüş sırasında kan şekeri seviyesinin 670'e çıktığını söyleyen ABD'li film yapımcısı Max Paul Franklin, ani bir kararla ilk defa otomobilin 'tam otomatik sürüş' özelliğini aktive ettiğini ve otomobilin hiçbir müdahaleye gerek duymadan 15 km uzaklıktaki hastaneye sorunsuz bir şekilde gittiğini belirtti.

        Bu şekilde zamanında acil tıbbi müdahale alabildiğini ifade eden Franklin, kan şekeri yükselmesi sonucu yaşadığı hafif kalp krizinden otomobilinin otomatik pilotu sayesinde kurtulduğunu söyledi.

        Franklin, otomobille ilgili şu paylaşımı yaptı:

        "Tesla'yı tartışmasız bir şekilde bugün otomotiv inovasyonunun zirvesi olarak ilan edebilirim. Kritik anlarda hayat kurtaran yetenekleri, üstünlüğünü vurguluyor. Geleneksel araçlardan Tesla'nın 'tam otomatik sürüş' işlevselliğine geçiş, temel bir telefondan akıllı telefona geçmeye benziyor. Ulaşımdan daha fazlası olan teknolojiyi ilerletme konusundaki çılgın ve dengesiz liderliği için Elon Musk'a şükranlarımı sunuyorum."

        Franklin'in paylaşımına cevap veren Musk, "Tesla'nın orada olmasına ve iyi hissetmenize sevindim" ifadesini kullandı.

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