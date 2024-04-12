Nuri Alço sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu
Nuri Alço, 6 Nisan'da beyin kanaması geçirmişti. Tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde süren Alço, sağlık durumu hakkında ilk kez açıklama yaptı; "Gayet iyiyim, sağlıklıyım. En kısa zamanda geleceğim"
Bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço, evinde rahatsızlanmış yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Nuri Alço'dan iyi haber geldi. Nuri Alço yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında ilk kez açıklamada bulundu.
"EN KISA ZAMANDA GELECEĞİM"
72 yaşındaki oyuncu Nuri Alço, "Sevgili dostlarım, yalan yanlış haberlere kanmayın. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. En kısa zamanda geleceğim" diyerek sevenlerini bilgilendirdi.
"ÇOK ŞÜKÜR BİTTİ"
Burcu Alço da eşi Nuri Alço'nun yoğun bakım tedavisinin sona erdiğini ifade ederek "Yoğun bakım sürecimiz çok şükür bitti, normal odaya geçtik. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
Ardından daha önce Nuri Alço ile çektirdiği bu fotoğrafı yayımlayan Burcu Alço, "Binlerce şükür... Şimdi benim bayramım işte" ifadelerini kullandı.
DOKTORU "ŞU AŞAMADA HAYATİ TEHLİKESİ GÖRÜLMÜYOR" DEMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Nuri Alço'nun genel sağlık durumuna değinen Doç. Dr. Mustafa Sungur ise şunları kaydetmişti: Kendisini ziyaret ettim. Konuşabiliyor, daha rahat nefes alıyor. Aralıklı olarak oksijen tedavisi devam ediyor. Kalp problemi nedeniyle akciğerinde bir enfeksiyon vardı. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisi sürüyor. 6 Nisan'da başlayan olaylar silsilesi bugün itibarıyla daha stabil ve daha iyi. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görülmüyor. Bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor ve morali çok iyiydi. Sevenlerine selamları var.