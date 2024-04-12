Bayram sonrası ödem attıran çay ve detoks çayı tarifleri
Ramazan Bayramı'nda tatlıya hayır diyemeyenler için bayram sonrası ödem attıran çay ve detoks arayışına girenler için pratik tarifler haberimizde...
MALZEMELER
1 çay kaşığı papatya
1 çay kaşığı rezene
1 çay kaşığı gül kurusu
1 çay kaşığı yeşil çay
1 çay kaşığı hibuskus (Kuşburnuna benzeyen bir bitkidir. Hibuskusu aktarlarda bulabilirsiniz)
HAZIRLANIŞI
Büyük bir fincana malzemeleri koyun. Üzerine kaynamış su ekleyip 5 dakika demlemeye bırakın. Demlenince süzüp için. Yemekten 15 dakika sonra içilebilir.
MALZEMELER
2 litre suyun içerisine;
* Yarım demet yıkanmış ve çentilmiş maydanoz
* 3 silme yemek kaşığı yeşil çay
* 1 adet yıkanmış ve küp küp doğranmış yeşil elma
* 3-4 top çekilmemiş karabiber
* 3-4 adet karanfil
YAPILIŞI
Tek taşım kaynatın. İçindeki malzemeyi süzüp çayı buzdolabında saklayın. Her gün en fazla 750 ml tüketebileceğinizi unutmayın.
KEREVİZ SAPLI ÖDEM ATAN TARİF
Malzemeler
1 salatalık,
3-4 adet kereviz sapı,
Yarım limon suyu,
200-250 ml yeşil elma suyu,
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri blender ya da katı meyve sıkacağından geçirin. Bu tarifi sabahları aç karnına tüketmeniz önerilir böylelikle vücutta biriken ödem kolaylıkla atılabilir.
ANANASLI ÖDEM ATAN TARİF
Malzemeler
1 litre su
1 yemek kaşığı doğal elma sirkesi
Yarım demet maydanoz
3-4 dilim yeşil elma
3-4 dilim taze zencefil
2-3 dilim ananas
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri blender ya da katı meyve sıkacağından geçirin. Bu tarifi her öğününüzden önce 1 bardak tüketmeniz önerilir. Bu kür sayesinde vücudunuzda biriken fazla su atılacak ve ödemden kurtulabilirsiniz.