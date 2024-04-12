Ferdi Tayfur'dan kızına sitem: Kim ne yapar, kendine yapar
Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Aydın'ın menajeri Şirin Gözalıcı ile kavga etmesine tepki göstererek; "Sevgili dostlar; zamanında neden bırakıp kaçtığımı anladınız mı?" dedi. Sanatçı sonrasında da bir video paylaşarak; "Kim ne yapar, kendine yapar" sözleriyle kızına sitem etti
Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra evlenen ve ikinci çocuğuna 7 aylık hamile olan Tuğçe Aydın'ın babasıyla sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.
Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe de gitmeyen Ferdi Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Sanatçının Instagram hesabından "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" mesajı paylaşıldı.
Tuğçe Aydın ise isim vermeden babasının basın danışmanı Şirin Gözalıcı’yı hedef aldı. Tuğçe Tayfur mesajı babasının değil; yardımcısı Şirin Gözalıcı’nın yazdığını iddia etti.
Tuğçe Tayfur ise paylaşımın altına "İşte sen Şirin Hanım'a demişsin ki 'kim ne yapar kendine yapar' yaz, o yazmış 'anladınız mı yıllar önce neden kaçıp gittiğimi' neyse atamızla laf dalaşına girecek değilim. Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin zaten. Aynen dediğin gibi bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar. İnsan haddini ve yerini bilecek, bilmiyorsa da öğreteceğim ona. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim istediği kadar video çeksin istediği kadar arkamdan insanlara o bizim ailemizden değil desin" mesajını yazdı, kısa süre sonra da sildi.
Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Ferdi Tayfur paylaştığı videoyla mesajın kendisine ait olduğunu söyleyip, "Az önce bir yazı yayınlattım. Şirin'e yazdırdım. Söylediğim de şu; Kim ne yapar, kendine yapar, dünyada ve ahirette... Hepinizi gözlerinizden öpüyorum" açıklamasını yaptı.