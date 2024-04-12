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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayram trafiği son durum: Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar

        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin araçlarıyla dönmeye başlaması hareketliliğe neden oldu. İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken, trafiğin zaman zaman akıcı yoğun seyrettiği noktalar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:02
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        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
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        9 günlük bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı araçlarıyla yola çıkmaya başladı.

        BOLU'DA AKICI YOĞUNLUK VAR

        AA'da yer alan habere göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

        CUMARTESİ VE PAZAR DAHA DA ARTACAK

        Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler bölgede çalışma yürütüyor. Dönüş trafiğinin yarın ve pazar günü artması bekleniyor.

        SAKARYA VE KOCAELİ'NDE AKIŞ NORMAL

        Otoyolun Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

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