Aydın'da kaza, dün saat 04.00 sıralarında, Nazilli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli’den Efeler ilçesi yönüne seyreden kamyonet, sürücüsü Aysu Öncel'in (29) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı.

DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aysu Öncel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan arkadaşları T.A., C.A. ve M.Y. ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü kursu eğitmeni olduğu öğrenilen Aysu Öncel'in cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

KUYUCAK’TA TOPRAĞA VERİLDİ

Aysu Öncel'in cenazesine babası Ali Öncel, amcası Yüksel Öncel, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ile yakınları ve arkadaşları katıldı. Ali Öncel ve Yüksel Öncel, tabuta sarılıp ağladı.

İkindi vakti kılınan namazın ardından bekar olan Öncel'in cenazesi Beşeylül Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, kazada yaralanan 3 kişinin ise durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.