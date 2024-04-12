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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aysu Öncel arkadaş ziyaretinden dönüyormuş! Kahreden veda!

        Arkadaş ziyaretinden dönüyormuş! Kahreden veda!

        Aydın'da, refüje çarpıp takla atan kamyonetin, sürücü kursu eğitmeni sürücüsü 29 yaşındaki Aysu Öncel'in, 3 arkadaşıyla, Nazilli'deki başka arkadaşlarını ziyaretten dönerken meydana gelen kazada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Öncel'in cenazesi, Kuyucak ilçesinde toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:11 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:12
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        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
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        Aydın'da kaza, dün saat 04.00 sıralarında, Nazilli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli’den Efeler ilçesi yönüne seyreden kamyonet, sürücüsü Aysu Öncel'in (29) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aysu Öncel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada yaralanan arkadaşları T.A., C.A. ve M.Y. ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü kursu eğitmeni olduğu öğrenilen Aysu Öncel'in cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        ARKADAŞ ZİYARETİNDEN DÖNÜYORMUŞ

        Öncel ve arkadaşlarının, Nazilli'de yaşayan arkadaşlarına ziyaretten dönerken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.

        EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

        Aysu Öncel'in yakınları tarafından dün, hastane morgundan alınan cenazesi, Kuyucak ilçesi kırsal Beşeylül Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip helallik alındı, ardından Beşeylül Mahallesi Camisi'ne götürüldü.

        KUYUCAK’TA TOPRAĞA VERİLDİ

        Aysu Öncel'in cenazesine babası Ali Öncel, amcası Yüksel Öncel, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ile yakınları ve arkadaşları katıldı. Ali Öncel ve Yüksel Öncel, tabuta sarılıp ağladı.

        İkindi vakti kılınan namazın ardından bekar olan Öncel'in cenazesi Beşeylül Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, kazada yaralanan 3 kişinin ise durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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