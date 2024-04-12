5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?
Kalp krizi riskini azaltmak için, yapılan bir araştırmaya göre, sadece bir avuç ceviz ya da ceviz yağı haftada 4 gün tüketilebilir.
Yapılan bir araştırma bir avuç ceviz yemenin kalp krizini hızla önlediğini gösteriyor.
Araştırmada insanlar bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişme kaydedildi.
Düzenli olarak ceviz yemek ya da ceviz yağı içmek, kalp krizi riskini yüksek oranda düşürüyor ve vücudu kalp krizine karşı koruyor.
Cevizin ve ceviz yağının kalbe faydalarını ortaya koyan araştırmanın sonucu; bunların düzenli tüketiminin kardiyovasküler hastalıklardan koruduğu yönündeydi.
Pennsylvania’da Penn State University’nin beslenme profesörü Dr. Penny Kris Eterton, “Sadece bir avuç ceviz ya da ceviz yağını haftada 4 gün tüketerek kalp krizi riskini anlamlı bir şekilde azaltabilirsiniz” diyor.
Bu çalışmada özellikle; daha sağlıklı olabilmek için her gün ihtiyaç duyulan ceviz porsiyonu belirlendi.
Sadece 3 yemek kaşığı (51 g) ceviz yağını içerseniz kan damarlarınızın kondisyonunu 4 saat içinde geliştirmiş oluyorsunuz. Ceviz yağının özellikle endotelyal hücrelerin sağlamlığı için çok faydalı olduğu kanıtlandı. Bu hücreler kan damarlarını hizalıyor ve damarların esnekliğinde önemli bir rol oynuyor.