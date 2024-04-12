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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kene ısırması ölümü: Ürküten ölümler başladı! Acı haber Erzurum'dan - Son dakika haberleri

        Ürküten ölümler başladı! Acı haber Erzurum'dan!

        Her yıl yaşanan ve en az 20 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan 'kene' vakasıyla ilgili ilk acı haber Erzurum'dan geldi. Erzurum'un Oltu ilçesinde, kene ısırması sonucu hastanede tedavi gören 37 yaşındaki İrşat Yüksel hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 09:57 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:15
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        Ürküten ölümler başladı! Acı haber Erzurum'dan!
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        Erzurum'da, edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesine bağlı Nüğürcük Mahallesinde ikamet eden İrşat Yüksel'in (37) Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) teşhisiyle ilk tedavisi Oltu Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

        HAYATA 2 GÜN TUTUNABİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre Yüksel, daha sonra sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde 2 gün yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

        İZOLASYONLU BİÇİMDE DEFNEDİLDİ

        2 çocuk babası İrşat Yüksel'in cenazesi, Nüğürcük Mahallesinde köy sakinlerince tedbirli olarak toprağa verildi. Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, cenazenin köy sakinleri tarafından izolasyonlu bir şekilde bir şekilde defnedildiğini söyledi.

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