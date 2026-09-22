İran'ın "ABD'nin baskıları kaldırması halinde Hürmüz'ü 7 gün içinde açacağını" ABD'ye ilettiği öne sürüldü

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir hükümet yetkilisi, teklifin arabulucular aracılığıyla ABD'ye ulaştırıldığını ve iki ülke arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılmasının önerildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında görüşme talebine işaret eden İranlı yetkili, Trump ile herhangi bir görüşme olasılığı bulunmadığını ancak iki ülke arasında bir anlaşma ihtimali olabileceğini ifade etti.

"Anlaşmaya doğru ilerleme olasılığı var." diyen yetkili, ancak diplomasinin ilerlemesi için Washington'ın "ciddiyet ve kararlılık" göstermesi gerektiğini söyledi.

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Washington'dan müzakerelere geri dönmesi ve İran'a uyguladığı deniz ablukasını sona erdirmesini beklediklerini ifade eden İranlı yetkilinin açıklamasına göre, bu adımlar atılırsa İran, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmaya ve müzakere masasına dönmeye hazır.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, 19 Eylül'deki bir açıklamasında, Tahran'ın savaşı sona erdirebilecek müzakereye yeniden başlamak için Washington'a 7 şart sunduğunu belirtmişti.

Rızai, "Savaşın son bulması için İran'ın şartlarını kabul etmek ABD'nin yararınadır. Savaşa tam olarak hazırız." demişti.