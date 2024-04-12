Real Madrid'den Arda Güler'e 'teknik' destek!
Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için teknik ekip harekete geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile 3-3 berabere kalan Real Madrid'de istediği forma şansını yakalayamayan Arda Güler'e için teknik ekip devreye girdi.
Büyük umutlarla transfer olduğu Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler için teknik ekip harekete geçti.
18 yaşındaki yıldızın Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında da süre bulamaması sonrası teknip ekipten Arda'ya destek geldi.
İspanyol medyasından Defanca Central'da yer alan habere göre; Real Madrid teknik ekibi, Arda Güler'e yakın gelecekte bu tür kritik ve önemli maçlarda kilit rol oynayacağını belirtti.
Haberin detayında yer alan bilgiye göre, Real Madrid'in, Arda Güler'e oldukça güvendiği vurgulanırken, genç cevherin harika bir futbolcu olduğunun düşünüldüğüne dikkat çekildi.
Madrid ekibinde yönetim ve teknik ekibin Arda Güler ile sözleşme imzalandığı için pişman olmadığına hatta Real Madrid'in ocak ayında Arda Güler için gelen transfer tekliflerini reddettiği bilgisine yer verildi.
Sezon başında yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan Arda Güler, İspanyol ekibinin formasıyla toplamda çıktığı 7 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
MALLORCA MAÇINDA FORMA UMUDU
Öte yandan lider Real Madrid'in ligde 13 Nisan Cumartesi (yarın) oynayacağı Real Mallorca maçında Arda Güler şans bulabilir.
İspanyol basını, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Mallorca maçında trotasyona gideceğini ve milli yıldızın da bu karşılaşmada forma giyebileceğini yazdı.