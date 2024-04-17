Sezon başından bu yana gerek hakem performansı, gerekse de yayın hakları nedeniyle hemen hemen tüm kulüplerin tepkisini çeken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz'da seçimli genel kurula gitme kararı almıştı. Ancak seçim kararına rağmen TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki kaos sona ermedi.

Kulüplerin büyük çoğunluğunun istifaya davet ettiği TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'e federasyon başkanı olarak gitmek isterken, kulüpler ise 18 Temmuz olarak açıklanan seçim tarihinin öne çekilmesini istiyor.

Federasyon ile Kulüpler Birliği arasındaki anlaşmazlık seçim tarihi konusunda da yaşanırken, gözler Mehmet Büyükekşi'ye çevrildi. A Milli Takım ile EURO 2024'e 'TFF Başkanı' sıfatıyla katılmak isteyen Büyükekşi, kulüplerden gelen baskılara rağmen 18 Temmuz tarihinde şimdilik ısrarcı görünüyor.

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KULÜPLER HAZİRANDA SEÇİM İSTİYOR

Başta üç büyük kulüp olmak üzere 20 Süper Lig kulübünün büyük çoğunluğu, 16 Nisan'da yapılan Kulüpler Birliği toplantısında seçim tarihinin haziran ayına çekilmesi gerektiği görüşünde birleşti. TFF açıkladı: Seçim 18 Temmuz'da! Haberi Görüntüle ALİ KOÇ: ERKEN SEÇİM İÇİN İKİ YÖNTEM VAR

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, tek gündemlerinin seçim tarihi olduğunu belirtip, "Hemfikir olduğumuz konu, ülke futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılması..." ifadelerini kullandı. Ali Koç, erken seçim için hukuken 2 yöntem bulunduğunu vurgulayıp, "İmza toplamayı yapabildiğimiz zaman; seçim tarihi haziranın 3. haftasına gelebiliyor en erken. Ancak en en erken, TFF'nin kendi iradesi ile alacağı kararla alınabilir. TFF'nin kendi iradesi ile yapacağı seçimler için en erken süre 22 gün. Böyle bir seçim yapıldığı takdirde yeni TFF'nin önünün daha açık olacağını düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak bu konuda ortak hareket etme kararı aldık. Birlikte, Haziran için seçim isteyeceğiz. Bir heyet oluşturduk, bu heyet TFF'ye taleplerimizin sebeplerini anlatacak. O arada imza toplama sürecimiz de devam edecek. Zaten ciddi bir rakama ulaştık." diye konuştu. Ali Koç ayrıca, Mehmet Büyükekşi'nin seçimde yeniden olmayacağını beklediklerini de ifade ederken, Büyükekşi'nin ise bu yönde net bir kararının olmadığı öğrenildi. Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı? Haberi Görüntüle DELEGELERİN YÜZDE 40'I İMZA VERİRSE 1 AY İÇİNDE SEÇİM OLACAK Öte yandan statüye göre TFF delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor. En geç haziran ayında seçime gidilmesini isteyen kulüpler imza toplamaya başlarken, federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor. DURSUN ÖZBEK: İMZA KAMPANYASININ GEREKLİLİĞİ KALMADI