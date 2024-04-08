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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF açıkladı: Seçim 18 Temmuz'da yapılacak - Futbol Haberleri

        TFF açıkladı: Seçim 18 Temmuz'da yapılacak

        TFF daha önce açıklandığı gibi seçimli genel kurul toplantısının 18 Temmuz'da yapılacağını duyurdu! TFF'den yapılan açıklamada seçimin bu tarihte yapılma nedeninin EURO 2024 olduğu belirtildi. Süper kulüplerinin bir bölümü seçim tarihinin erkene alınmasına yönelik çağrılar yapmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 21:21 Güncelleme: 08.04.2024 - 21:38
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        TFF açıkladı: Seçim 18 Temmuz'da!
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        Süper Lig kulüplerinin TFF'nin açıkladığı seçim tarihinin 18 Temmuz olması sonrasında imza toplamasının ardından TFF'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

        Federasyon'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nın başlangıç ve bitiş tarihlerinin göz önüne alındığı ve bu nedenle seçimli genel kurulun 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

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        TFF'den yapılan açıklama şöyle:

        Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir.

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        DELEGELERİN YÜZDE 40'I İMZA VERİRSE 1 AY İÇİNDE SEÇİM OLACAK

        Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor. Kulüpler, 24 Mayıs ya da 6 Haziran'da seçime gidilmesini istiyor.

        Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.

        KULÜPLER 18 TEMMUZ'U GEÇ BULUYOR

        Birçok Süper Lig ekibi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz olarak açıkladığı seçim tarihine tepki gösterdi.

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Gerçekten futboldan anlamadıklarının bir ispatı daha. Kendilerine göre akıllıcı bir plan. 18 Temmuz geldiği zaman bazı play-off maçları başlamış olacak. Yeni gelen yönetim planlama yapamayacak. Hakemler konusunda bazı tasarruflar alınamayacak. 18 Temmuz'da seçim yapmaktansa hiç yapmamak daha iyi" diyerek alınan karara tepki gösterdi.

        Samsunspor, Pendispor ve MKE Ankaragücü ise 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacak Türkiye Futbol Federasyonu'nu, 'acil' olarak seçimli genel kurula davet etti.

        BEŞİKTAŞ İMZAYI PAZARTESİ VERECEK

        Öte yandan Beşiktaş Kulübü, TFF'nin 18 Temmuz'u beklemeden olağanüstü seçime gitmesi için imzayı pazartesi günü verecek. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile asbaşkanlar Meter Vardar ve Onur Göçmez, imza verenlere destek için bugün Kulüpler Birliği Vakfı'na gitti.

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