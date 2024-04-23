Oğuzhan Genç yazdı: Tur kaldı İstanbul'a

Bu sezon teknik adam ayrılıklarına abone olan Beşiktaş, Fernando Santos ile yollarını ayırdıktan sonra yeniden Serdar Topraktepe'ye emanet edilmişti. İlginç bir fikstüre gelen genç hoca rakibiyle önce ligde sonra da bu sezonki tek hedef olan Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Lig maçında macera aramayan, eksikler ve sakatlar doğrultusunda herkesi mevkisinde olmak üzere en doğru kadroyla süren Serdar Topraktepe ikinci Beşiktaş dönemine galibiyetle başlamıştı. Ancak kupada, bir de deplasmanda her şey çok farklıydı.

İlk yarıya dair Beşiktaş'a dair bir şeyler yazmak çok zordu. Taraftarının da desteğiyle iyi başlayan Ankaragücü, 26'da Umut Meraş'ın büyük hatasında Ali Sowe ile net fırsatı harcadı. 39'da Tolga Ciğerci direğe takılırken 41'de Efkan'ın etikili vuruşunu kaleci Mert çıkardı. İstatistiklerde ev sahibi 6 şutta 2 isabet bulurken Beşiktaş'ın tek isabetli şutu yoktu.