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        Haberler Gündem Politika Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama, 7 yıldır uygulanıyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.04.2024 - 19:46 Güncelleme: 23.04.2024 - 20:17
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        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin Taksim Meydanı'yla ilgili yasaklamanın değil 7 yıldır uygulanan kısmi kısıtlamanın bulunduğunu söyledi.

        Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        İstanbul Valiliğinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilişkin karar verdiği ve bu konuda Anayasa Mahkemesi kararlarının bulunduğunun hatırlatılması üzerine Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi kararının iyi okunması gerektiğini belirtti.

        Yerlikaya, "Arkadaşlarımızla beraber Anayasa Mahkemesi kararını okudum. DİSK Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu ve arkadaşları geldiler, onlarla okuduk. Dolayısıyla 2911 sayılı Kanun kapsamında İstanbul'da ve tüm şehirlerimizde müracaat edildiği zaman, bütün önceden beyan edilen meydanların hepsi mitinge açık. Taksim'le ilgili de tamamen yasaklama değil, 7 yıldan beri uygulanan kısmi kısıtlama var." dedi.

        Konfederasyon başkanlarıyla görüşmeler yaptığını dile getiren Yerlikaya, 1 Mayıs'ın güzel bir şekilde kutlanmasını istediklerini vurguladı.

        "HANGİ MİTİNG MEYDANINI İSTİYORLARSA EMİRLERİNDE"

        Bakan Yerlikaya, "Taksim'e çelenk koyma, saygı duruşunda bulunma, basın açıklaması yapmayla ilgili 100'er arkadaşıyla beraber randevu alacaklar, hepsine randevu verdik, halen de randevu açık. Mitingle ilgili ister İstanbul'da ister diğer vilayetlerde hangi miting meydanını istiyorlarsa emirlerinde." ifadesini kullandı.

        Diyarbakır Sur Belediyesinin makam odasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi olayıyla ilgili soru üzerine Yerlikaya, bu konuda henüz raporun kendisine gelmediğini bildirdi.

        Terörle mücadeleye ilişkin de açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "7 gün 24 saat, kış, yaz... Her gün sabah paylaşımlarımı görüyorsunuz, hiç durduğumuzu gördünüz mü? Karın ortasında biz mağaralara ve inlerine gireceğiz diye uğraştık ve bunu yaptık. Başarmaya da devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin." diye konuştu.

        İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen program sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        23 Nisan'ın coşku içerisinde kutlandığını söyleyen Vali Gül, "Önümüzde de 1 Mayıs etkinlikleri var. Biliyorsunuz 1 Mayıs 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Biz başta DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar olmak üzere Memur-Sen, HAK-İŞ, talep eden herkesle konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik" dedi.

        Ayrıntılar gelecek...

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