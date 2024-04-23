Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık

Serdar Topraktepe, sanırım ocağındaki BAŞANTRENÖRLÜK kariyerinin en zor soyunma odası konuşmasını yapmıştır saatler 21.30’a giderken… Çünkü kime ne desin? Kim iyiydi ki ? Oyunu tutması için 12 milyon Euro verdiğiniz Libyalı mı? Öne taşısın diye 11 milyon Euro yatırım yaptığınız Arnavut genç mi ? Yoksa takımın bu hale gelmesinde epeyi payı olduğunu bildiğimiz takımın kalan “deneyimlileri” mi? Kime ne desin Topraktepe…