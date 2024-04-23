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        Haberler Gündem Politika Kamuda tasarruf önlemleri TBMM’deki resepsiyonla başladı: Sade menü dikkat çekti! - Gündem haberleri

        Kamuda tasarruf önlemleri TBMM’deki resepsiyonla başladı

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki resepsiyon yemeğindeki sade menü dikkatleri çekti

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 23.04.2024 - 21:26 Güncelleme: 23.04.2024 - 21:35
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        Kamuda tasarruf TBMM'de başladı
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        TBMM) açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te resepsiyonu devam ediyor.

        SADE MENÜ DİKKAT ÇEKTİ

        Habertürk Ankara'nın haberine göre önceki yıllardaki resepsiyonlarda çok zengin yemek çeşitleri servise sunulur iken bu yıl sade bir menü hazırlandı. Menüde börek, biber dolması, mercimek köftesi gibi yemekler yer aldı. Konuklara önceki senelerde olduğu gibi meyve suyu ikram edildi.

        RESEPSİYONA İLGİ YOĞUN

        Resepsiyon son yıllardaki en kalabalık resepsiyon oldu. Konukların bir kısmı kapıdan dönmek zorunda kaldı. Görevliler salon aşırı kalabalık olduğu için danışman ve TBMM personelinden girmemelerini rica etti

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        #tbmm resepsiyon
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