TBMM) açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te resepsiyonu devam ediyor.

SADE MENÜ DİKKAT ÇEKTİ Habertürk Ankara'nın haberine göre önceki yıllardaki resepsiyonlarda çok zengin yemek çeşitleri servise sunulur iken bu yıl sade bir menü hazırlandı. Menüde börek, biber dolması, mercimek köftesi gibi yemekler yer aldı. Konuklara önceki senelerde olduğu gibi meyve suyu ikram edildi.