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        Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.04.2024 - 19:27 Güncelleme: 23.04.2024 - 22:38
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

        Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

        Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

        BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

        Beşiktaş, 5 futbolcusundan yoksun olarak başkent deplasmanına geldi.

        Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı.

        ANKARAGÜCÜ TARAFTARLARI TRİBÜNLERİ DOLDURDU

        MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

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        Sarı-lacivertli taraftarlar, 20 bin 500 kapasiteli stadın tamamını doldurdu. MKE Ankaragücü taraftarları tribünde dev Türk bayrağı açtı.

        Beşiktaş taraftarı ise maçı statta izleyemedi. Bu sezon lig maçında deplasman tribününde takımını destekleyebilen siyah-beyazlı taraftarlar, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği kupa maçında yer almadı.

        BEŞİKTAŞ YARI FİNALE NASIL GELDİ?

        Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş, çeyrek finalde ise TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek son 4 ekip arasına kaldı.

        MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN YARI FİNAL SERÜVENİ

        MKE Ankaragücü ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada sırasıyla Malatya Arguvanspor (2-0), İskenderunspor (3-1), Çaykur Rizespor (3-1), Anagold 24Erzincanspor (5-1) ve Fenerbahçe'yi (3-0) eleyerek yarı finale yükseldi.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        15. dakikada Kitsiou'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Bassogog'un arka direğe kestiği topa ayak koyan Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Filelerle buluşan top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

        26. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Umut Meraş'ın hatası sonrası ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda, top üstten dışarı gitti.

        35. dakikada Bassogog'un ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.

        39. dakikada Morutan'ın pasıyla topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

        40. dakikada Morutan bu kez topu penaltı noktasının gerisindeki Efkan Bekiroğlu'na çıkardı. Efkan'ın şutunda, sağ köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok iyi uzanarak çıkardı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        47. dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortasında ön direkte Muleka kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı çıktı.

        69. dakikada topla hareketlenen Muçi'nin ceza yayından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak takım arkadaşı Cenk Tosun'a çarparak auta gitti.

        81. dakikada hava topu mücadelesinde yere dengesiz basarak sakatlanan Morutan, acı içinde yerde kaldı. Rumen futbolcu sahayı sedyeyle terk etti.

        Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

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