Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi

        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi

        Manisa'da 54 yaşındaki Sezer Akbulut, kanlar içinde bulunmuştu. Özel polis ekibinin yaptığı araştırmaların neticesinde cinayet aydınlatıldı, katil zanlısı yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 21:32 Güncelleme: 23.04.2024 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, bekçilik yaptığı akaryakıt istasyonu şantiyesinin konteynerinde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Sezer Akbulut'un (54) katil zanlısı Serkan K. (25), polis ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Serkan K.'nın, cinayeti borç- alacak nedeniyle işlediği öğrenildi.

        2

        KANLAR İÇİNDE BULDULAR

        Olay, geçen cumartesi günü saat 17.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu, Durasıllı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonu yapılacağı öğrenilen arsada bekçilik yapan Sezer Akbulut'tan haber alamayan arkadaşları, kaldığı konteynere baktı.

        3

        Konteynere giren arkadaşları, Akbulut'u kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Akbulut'un pompalı tüfekle vurulması sonucu öldüğünü belirledi.

        4

        ÖZEL EKİP KURULDU

        Akbulut'un cinayete kurban gittiği saptanırken, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği personelinden oluşan özel polis ekibi kuruldu. Özel ekip tarafından yapılan çalışma sonucunda; cinayet şüphelisinin Serkan K. olduğu belirlendi. Polis, düzenlediği operasyonla Serkan K.'yı Karaoğlanlı Mahallesindeki ikametinin bulunduğu sokakta yakalayıp, gözaltına aldı.

        5

        Serkan K.'nın ilk ifadesinde; Sezer Akbulut'tan alacağı olduğunu, ödememesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü itiraf ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan K., tutuklandı.

        6
        7
        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Finlandiya "cephe devletine" mi dönüştü?
        Finlandiya "cephe devletine" mi dönüştü?
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı