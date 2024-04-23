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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme

        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme

        Bir yıl önce sırra kadem basan kayıp Korhan Berzeg olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Berzeg'in köyünün yakınlarında iskelet parçaları bulundu. DNA testinin sırrı aydınlatıp aydınlatmayacağı merak ediliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 20:59 Güncelleme: 23.04.2024 - 20:59
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        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
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        İHA'nın haberine göre; Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında insana ait olduğu iddia edilen iskelet parçaları bulundu.

        Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Korhan Berzeg olayında yeni gelişme yaşandı.

        ORMANLIK ALANDA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

        Türkiye'nin tanıdığı kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayı sırrını korurken; bugün Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu.

        Fotoğraf: İHA

        Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek.

        Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu.

        Berzeg; köpeği Tina ile ormana yürüyüşe gitmiş; 74 gün sonra köpeği evine geri dönmüş kendisinden 312 gündür haber alınamamıştı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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