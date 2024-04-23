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        Bartın'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bartın'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen bedensel engelli kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 22:40 Güncelleme: 23.04.2024 - 22:40
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        Bartın'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bartın'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen bedensel engelli kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Merkeze bağlı Kayadibi Kavlak köyü Örencik Mahallesi'nde Feridun Çetinbağ'a (76) ait evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yangın, vatandaşların da yardımıyla Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

        Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede, dumandan etkilenen bedensel engelli Tevfik Çetinbağ'ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yangında vücudunun bir bölümü yanan ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan Selim Çetinbağ (44) ise ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden Tevfik Çetinbağ’ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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