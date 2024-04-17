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        Bartın'da otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:22
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        Bartın'da otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kent merkezi Türbe mevkisinden Çatmaca istikametine seyreden F.Ç. yönetimindeki 06 DDG 546 plakalı otomobille Samet Aymaz'ın (24) kullandığı 74 BG 014 plakalı otomobil, İl Özel İdaresi Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aymaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kozcağız beldesindeki bir markette çalışan Aymaz'ın işe gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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