Bartın'da otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kent merkezi Türbe mevkisinden Çatmaca istikametine seyreden F.Ç. yönetimindeki 06 DDG 546 plakalı otomobille Samet Aymaz'ın (24) kullandığı 74 BG 014 plakalı otomobil, İl Özel İdaresi Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aymaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kozcağız beldesindeki bir markette çalışan Aymaz'ın işe gittiği öğrenildi.
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