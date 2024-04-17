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        Haberler Yaşam Hapishane konseptli kafede gardiyan kıyafetiyle servis

        Hapishane konseptli kafede gardiyan kıyafetiyle servis

        Bursa'da 'hapishane' konseptli kafenin garsonları, gardiyan kıyafeti ile parmaklıklar ardındaki hücrelerde bekleyen müşterilerine servis yapıyor. 27 yaşındaki işletme sahibi Alp Bedirhan Kıbıcı "Bazıları birbirlerine, 'Allah kurtarsın' diyerek espri yapıyor. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara, 'Bedel ödendi' gibi yorumlar yapılıyor. Hücrelere girmek için insanlar sıra bekliyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:39
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        Bursa'da, ocak ayında hizmet vermeye başlayan 'hapishane' konseptli kafe, ilgi görüyor.

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        Garsonların, gardiyan kıyafeti ile servis yaptığı kafede, parmaklıklar ardındaki hücrelerde bekleyen müşteriler 'mahkum' kıyafetleri giyerek fotoğraf çektirebiliyor.

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        Ailesi ve arkadaşlarıyla kafeye gelen müşterilerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alırken, kafeye ilgi de artıyor.

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        Sosyal medyanın da etkisiyle 'hapishane' konseptli kafeye ilginin yoğun olduğunu söyleyen işletme sahibi Alp Bedirhan Kıbıcı, "Konsept ilk bakışta biraz sert ve itici gelebiliyor. Ancak buraya gelenler mutlu ayrılıyor.

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        Bazıları birbirlerine, 'Allah kurtarsın' diyerek espri yapıyorlar. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara, 'Bedel ödendi' gibi yorumlar yapılıyor. Hücrelere girmek için insanlar sıra bekliyor" diye konuştu.

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        #Hapishane konseptli kafe
        #Bursa
        #gardiyan
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