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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: 3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi | Son dakika haberleri

        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!

        Adana'da, üşümemeleri için yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hüseyin, 3 yaşındaki Şam ve 1 yaşındaki Şahad Hüseyin'in gözaltına alınan anneleri Hadice Muhammad, adli kontrolle serbest bırakıldı. İşte gerekçesi...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:04
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        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!
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        Adana'da yürek yakan olay, 22 Ekim'de saat 08.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1106 Sokak’taki 3 numaralı evde meydana geldi.

        3 ÇOCUĞU EVDE BIRAKIP MARKETE GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre Suriyeli tarım işçisi Osman Ahmed Hüseyin, işe gitmek için evden ayrıldı.

        Eşi Hadice Muhammad ise evde uyuyan çocukları Hüseyin (6), Şam (3) ile Şahad Hüseyin’i (1) evde bırakıp, markete gitti.

        ELEKTRİKLİ ISITICIDAN YANGIN ÇIKTI

        Ailenin, çocuklarının yatağının altına üşümemeleri için koyduğu elektrikli ısıtıcı patlayınca, yangın çıktı. Odadaki 3 kardeş alevlerin arasında kaldı.

        EVDEKİ 3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, Hüseyin ve Şam'ın dumandan zehirlenerek, kundaktaki Şahad'ın ise yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

        GÖZALTINA ALINAN ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Yangını öğrenip, eve gelince sinir krizi geçiren anne Hadice Muhammad, ambulansta tedavi edildi. Gözaltına alınan Muhammad, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        SAVCI, TUTUKLAMA TALEP ETTİ

        Cumhuriyet savcısı, Muhammad’ın ‘aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali’ suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

        5 AYLIK HAMİLE OLUNCA BIRAKILDI

        Sağlık kontrolünde 5 aylık hamile olduğu belirlenen Hadice Muhammad, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÇOCUKLAR TOPRAĞA VERİLDİ

        Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsinin ardından toprağa verildi.

        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı! Haberi Görüntüle
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